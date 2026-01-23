캐나다 잠수함 입찰 앞두고 선박 건조 현장 투어 한화오션 건조한 장영실함도 승선 HD현대중공업 부산 사무소에도 방문

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화오션은 22일 캐나다 온타리오주 경제개발부의 빅터 피델리 장관이 거제사업장을 방문했다고 23일 밝혔다.

피델리 장관은 온타리오주 경제개발·일자리창출·무역 관련 업무를 총괄하고 있으며, 니피싱 지역구 주의원도 겸하고 있다.

피델리 장관은 거제사업장을 찾아 선박 건조 현장을 둘러보고, 용접 로봇을 활용한 생산자동화 설비를 살펴봤다. 지난해 10월 진수된 장영실함에도 승선해 장보고-III 배치II 잠수함의 우수성을 확인했다.

한화오션은 피델리 장관에게 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 제안 모델 잠수함의 설계 및 생산 과정에 대해 설명하고, 한화오션의 생산 역량을 선보였다. 이와 함께 캐나다 잠수함 사업의 주요 항목인 산업기술혜택(ITB) 관련 산업협력 방안을 제시, 온타리오주를 포함한 캐나다 전 지역에 걸친 투자 및 고용 효과를 소개했다.

한화오션은 온타리오주와 다양한 협력 방안을 추진할 계획이다. 온타리오주 내 일자리 창출과 지역 산업 발전에 이바지할 수 있는 협력 관계를 통해 CPSP 사업 수주의 주요 항목인 ITB 협상에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

김희철 한화오션 대표는 “대한민국 해군을 통해 이미 검증된 최신예 잠수함을 직접 소개할 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다”며 “온타리오 지역 산업과의 협력 논의는 캐나다에 지속 가능한 잠수함 건조 및 유지·보수 역량을 구축하겠다는 확고한 의지를 보여주는 것“이라고 말했다.

한화오션은 최근 10여개 이상의 캐나다 현지 기업과 조선 및 산업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이와 함께 캐나다 정부의 ‘바이 캐나디’ 정책을 지원하기 위해 추가 현지 파트너십을 적극 추진하고 있다.

한편, 피델리 장관은 22일 HD현대중공업 함정사업본부 부산 사무소에도 방문했다. 양측은 온타리오주에 대한 투자와 파트너십에 대해 논의하고, 기술과 인적 교류에 대해서도 협의했다.

피델리 장관은 사회관계망서비스(SNS)에 “HD현대중공업은 액화천연가스(LNG)운반선, 유조선, 군함 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유한 세계 최대의 조선사”라고 평가했다. 이어 “한국 방문 중 HD현대중공업 관계자들과 만나 HD현대중공업의 조선 산업 역량과 고도로 숙련된 인력이 온타리오에서의 투자 및 파트너십에 있어 중요한 기회를 제공할 수 있는지에 대해 논의할 수 있어 매우 뜻깊었다”고 밝혔다.