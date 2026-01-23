최대 출력·연비 21%·22% 강화, AI 기반 보행자 충돌 방지 기능 지원

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 최근 경남 산청군의 대형 석산에서 ‘디벨론 DX400 1호기 인도식’을 진행했다고 23일 밝혔다. 해당 장비는 콘크리트 골재 채굴 현장에 투입된다.

DX400은 최신 현대 DX08 엔진을 탑재 기존 모델 대비 최대 출력과 토크를 각각 21%, 19% 높였다. 특히 전자제어유압시스템(FEH)을 적용, 각 작동부 실린더에 최적의 압력을 전달할 수 있어 에너지 손실은 줄이고 연비는 22% 개선했다.

안전사고 예방을 위한 사람 위험 경고 시스템(HDS) 기능도 지원한다. 고해상도 카메라 6개와 인공지능(AI) 딥러닝 기술로 반경 6m 이내의 사람과 사물을 식별하고, 광폭 레이더로 사각지대를 감지해 충돌 위험을 알리는 기능이다.

운전자 편의를 위한 인체공학적 설계와 디지털 기술도 적용됐다. 장비를 직관적으로 제어할 수 있도록 기존보다 1.5배 커진 대형 터치스크린을 배치했다. 또 스마트폰 앱으로 원격 시동 및 실내 온도 제어가 가능한 기능을 더했다.

HD건설기계는 지난해 한국과 유럽에서 현대·디벨론 차세대 신모델 라인업을 출시한 바 있다. 현재까지 약 100대의 글로벌 판매 성과를 거두고 있다. 올해 상반기 미국 시장 출시와 하반기 국내 30톤급 신제품 출시를 통해 대형 장비 라인업을 더욱 탄탄하게 갖출 계획이다.

HD건설기계 관계자는 “석산은 고부하 작업이 연속되는 극한의 환경으로, 이번 인도는 차세대 신모델의 압도적인 성능이 인정받았음을 의미한다”며 “이를 시작으로 대형 굴착기 시장의 세대교체를 이끌어가겠다”고 말했다.