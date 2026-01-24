열흘짜리 임시 숙소, 26일부터는 거리로 한파 속 잿더미 된 집터 찾는 고령 주민들 SH 임대 대책에 주민들 “재정착은 요원”

“화재가 진화된 게 아니라, 다 타버리고 없어져서 꺼진 겁니다” 유귀범 구룡마을총통합추진주민자치위원회 회장

[헤럴드경제=정주원 기자] 지난 20일 찾은 서울 강남구 개포동 구룡마을의 4·5·6지구 일대는 잿더미로 변해 있었다. 집이 서 있던 흔적 조차 구분하기 어려울 지경이었다. 검게 탄 기둥이 쓰러진 채 땅에 박혀 있었고, 녹아내린 철제 프레임과 뒤틀린 가전제품이 차가운 바람을 맞을 때마다 덜컹거리는 소리가 들렸다.

영하권의 한파 속에서 주민들은 장갑 낀 손으로 재를 헤집고 있었다. 혹시라도 남은 물건을 건져낼 수 있을까 작은 미련 때문이었다. 구룡마을 4지구에 살던 한 이재민 김모(54) 씨는 잿더미를 가리키며 “집이 다 타버렸는데 ‘불이 꺼졌다’는 표현이 제일 억울하다”며 “내 집은 불이 꺼진 게 아니라 다 태워서 없어졌다”고 했다.

지난 16일 새벽 발생한 화재는 4지구에서 시작돼 5·6지구까지 순식간에 번졌다. 주민 258명이 긴급 대피했다. 총 129가구 181명이 하루아침에 삶의 터전을 잃었다. 화재 직후 주민들은 구룡중학교 임시대피소로 갔다가 현재는 인근 대치동·삼성동에 있는 숙박업소를 임시거처로 흩어져 지낸다. 구청이 하루에 10만원씩 지원금을 주지만 열흘뿐이다. 26일 이후엔 퇴실해야 한다.

유귀범 주민자취위원회장은 “집을 잃은 이재민들이 당장 26일부터는 갈 곳이 없는 상황이다. 그래서 일부는 공터에 천막이라도 치고 버틸 생각”이라며 “화재 현장에 이재민들이 찾아올 수 있는 텐트를 설치했었으나 SH(서울주택도시개발공사) 측에서 이제 자신들이 소유한 땅이라는 이유로 해체했다”고 설명했다.

임시거처에서 이날 다시 마을로 돌아온 60대 주민은 “짐 하나 없이 몸만 나온 상태”라며 “옷과 약, 서류가 다 잿더미가 됐다. 앞으로 뭘 어떻게 해야 할지 엄두가 안 난다”고 말했다.

또 다른 이재민은 “결혼반지라도 남았을까 싶어 매일 와보지만 내 집터가 어디였는지 조차 모르겠다”며 고개를 떨궜다.

“이게 우리 집이었다”…잿더미 속에서 찾는 기억

현장에는 삶이 무너진 흔적이 그대로 남아 있었다. 부엌이었을 자리에는 검게 탄 냄비가 엎어져 있었고, 방이었을 곳에는 스프링만 남은 침대 프레임이 드러나 있었다. 주민들은 “이게 우리 집이었다”고 말하며 발밑을 가리켰다.

구룡마을은 2029년 준공을 목표로 공영개발이 추진 중이다. 서울시와 SH가 임대·분양을 혼합한 소셜믹스 방식으로 강남 마지막 판자촌을 주거단지로 전환하는 사업이다. 계획대로라면 3739가구 규모의 주거 단지로 탈바꿈한다. 구룡마을에 살던 이웃 상당수는 개발을 앞두고 이주했다.

이번에 화재를 겪은 이들은 여러 이유로 남아있던 주민들이었다. 시와 공사가 화재를 기회 삼아 남은 이들까지 내보내려는 거 아니냐고 따져 묻는 주민들도 있었다. “연기가 펄펄 나는데 (불은 안 끄고) 공사 장비가 먼저 들어오는 게 말이 되느냐”는 항의도 현장 곳곳에서 들렸다.

구룡마을에 남아 있는 주민 대부분은 70~80대 고령층이다. 40년 넘게 이곳에서 살아온 이들은 “이제 갈 곳도 버틸 힘도 없다”며 “이 추위 속에서 또 쫓겨나듯 흩어질까 가장 두렵다”고 말했다. 주민들은 SH가 마을에 이재민 회의 공간이나 간이 화장실을 설치해 달란 요청을 받아들이지 않았다고 주장했다.

서울시와 SH는 이재민들에게 임시 임대주택 입주를 대안으로 제시하고 있다. 보증금 전액 면제·임대료 감면 등의 지원책도 함께 내놨다. 주민들은 구룡마을에 어떻게든 머물겠단 입장이다.

SH 관계자는 “공사 임대주택을 임시 주택으로 공급하는 것 외에 별도의 숙소를 제공해 드리진 않고 있다”며 “임시 거처는 강남구청 담당으로 예전에도 바로 퇴거가 어려운 분들이 임시 거처에서 연장해서 거주할 수 있도록 지원해 준 것으로 알고 있다”고 설명했다.