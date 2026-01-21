[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버웹툰의 영어 오리지널 웹툰 ‘로어 올림푸스’(Lore Olympus)가 프라임 비디오(Prime Video)를 통해 애니메이션 시리즈로 탄생한다.

네이버웹툰은 로어 올림푸스 애니메이션의 프라임 비디오 제작 및 전 세계 240개 이상 지역에서의 독점 공개를 확정 지었다고 21일 밝혔다.

로어 올림푸스는 네이버웹툰이 해외 아마추어 플랫폼 ‘캔버스’(CANVAS)에서 발굴한 작품으로 글로벌 누적 조회수 18억 회 이상을 기록하고 있는 인기 웹툰이다. 하데스와 페르세포네 등 그리스·로마 신화 속 이야기를 개성 강한 작화와 화려한 색채로 풀어내 호평을 받았다.

2022년에 아이스너 어워드(Eisner Awards), 하비 어워드(Harvey Awards), 링고 어워드(Ringo Awards)등 미국의 3대 글로벌 만화 시상식에서 모두 수상하며 단일 웹툰 콘텐츠가 같은 해 세 개의 시상식을 석권하는 최초의 기록을 세운 바 있다. 또한, 만화계 아카데미상이라고 불리는 아이스너 어워드에서는 2024년까지 3년 연속 ‘베스트 웹코믹’을 수상하기도 했다.

이 같은 인기를 바탕으로 로어 올림푸스 애니메이션 시리즈는 일찍이 미국 유명 제작사 짐 헨슨 컴퍼니(The Jim Henson Company)의 제작 참여가 확정되며 큰 화제를 모았다. 짐 헨슨 컴퍼니가 제작하는 최초의 성인용 애니메이션이 될 전망이다. 네이버웹툰의 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트의 IP 비즈니스를 맡고 있는 웹툰 프로덕션(WEBTOON Productions)도 공동 제작한다.

네이버웹툰은 2014년 7월 영어 서비스를 출시하고, 같은 해 11월에 바로 미국판 도전만화인 ‘챌린지리그’(현 캔버스) 운영을 시작하며 현지의 우수한 창작자 발굴과 육성에 오랜 시간 투자하고 있다. 그 결과 2024년 기준 네이버웹툰이 보유한 창작자 수와 작품 수는 각각 2600만 명, 6400만 편에 달한다.

네이버웹툰이 공모전과 캔버스 등을 통해 발굴한 작품들은 할리우드의 러브콜을 받고 있다. 2018년 공모전을 통해 발굴한 ‘러드 어드바이스 프롬 더 그레이트 듀크 오브 헬’(Love Advice from the Great Duke of Hell), ‘스태그타운’(Stagtown) 등도 영화 제작 프로젝트가 진행 중이다.

멜리사 울프(Melissa Wolfe) 아마존 MGM 스튜디오 애니메이션 부문 총괄은 “로어 올림푸스라는 흥미로운 작품을 전 세계 프라임 비디오 시청자들에게 선보이게 돼 매우 기쁘다”며 “웹툰 프로덕션과 짐 헨슨 컴퍼니와 협력을 통해 프라임 비디오의 성장하는 애니메이션 라인업에 흥미로운 신작이 될 것으로 기대한다”고 말했다.