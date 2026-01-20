메신저 기반 스테이블 코인 지갑, ‘JPYC’ 도입 日 사용자에 간편한 결제 환경 제공, 웹3 확산

[헤럴드경제=고재우 기자] 라인 넥스트는 일본의 JPYC 주식회사와 엔화 기반 스테이블 코인 ‘JPYC’를 자사 서비스에서 활용하기 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

이를 통해 양사는 라인 넥스트 서비스 전반에서 엔화 기반 스테이블 코인의 활용 가능성을 폭넓게 검토한다. 스테이블 코인은 법정 화폐 등에 가치가 고정돼, 가격이 안정적으로 유지되는 가상 자산이다. JPYC 사가 지난 10월부터 발행한 최초의 엔화 기반 스테이블 코인 JPYC는 일본 엔화와 1대 1로 교환 가능하다.

이번 MOU는 라인 넥스트가 선보일 라인 메신저 기반 스테이블 코인 지갑에 JPYC를 도입하는 방안을 골자로 한다. 결제 기능 강화, 보상 제공 방식 등을 모색한다. 일본 사용자가 결제 및 보상을 받는 경험을 제공하는 게 목표다.

구체적으로 양사는 라인 넥스트 서비스 내에서 엔화 스테이블 코인을 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 기술 연계 방안을 검토한다. 관련 규제 준수와 안정적인 이용 환경 마련에도 협력할 방침이다.

나아가 웹3를 넘어 다양한 영역에서 ‘JPYC’를 활용할 수 있는 방안도 모색한다. 도입 이후 이용자가 쉽게 참여할 수 있도록 보상 프로그램과 캠페인도 마련할 계획이다.

고영수 라인 넥스트 대표는 “일본에서 웹3가 본격적으로 확산하기 위해서는 엔화 기반 스테이블 코인으로 누구나 이해할 수 있는 쉬운 경험을 제공하는 것이 중요하다”며 “일상에서 웹3를 자연스럽게 활용하는 기반을 마련하고, 다양한 서비스와 결합해 사용자에게 최적화된 웹3 경험을 선보이겠다”고 말했다.

오카베 노리타카 JPYC 주식회사 대표는 “일상과 밀접한 서비스에서 JPYC가 활용될 수 있다는 점은 일본 내 스테이블 코인 이용에 있어 큰 전환점이 될 것”이라며 “라인 넥스트와 함께 일본 엔화 기반 스테이블 코인 활용 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.