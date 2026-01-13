9일 전직 보좌진 참고인 조사 텔레그램 유출 관련 진술 확보

[헤럴드경제=김아린 기자] 김병기 더불어민주당 의원이 전직 국회 보좌직원의 텔레그램 대화 내역을 불법으로 입수해 공개했다는 의혹 관련 경찰이 유출 피해 당사자로 지목된 A씨에 대한 참고인 조사를 마치고 휴대전화 포렌식에 나설 예정이다.

13일 헤럴드경제 취재를 종합하면 김 의원의 텔레그램 유출 의혹을 수사하는 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 9일 A씨를 불러 4시간여 동안 참고인 조사를 진행했다.

경찰은 A씨와 협조해 휴대전화 포렌식 작업에도 착수하기로 했다. 경찰은 휴대전화 내역 탈취가 의혹의 핵심인 만큼 수사에 포렌식 조사가 필수적이라고 판단하고 있다.

참고인 조사에서 A씨는 김 의원 측에 텔레그램을 보여주거나 제공한 적 없으며 자신이 자리를 비운 사이 동의 없이 대화 내역을 조회하고 탈취한 것 같다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

앞서 김 의원은 지난해 12월 25일 자신의 페이스북에 전직 보좌진들의 텔레그램 대화 내역을 올리며 자신의 비위 의혹에 대한 언론 보도가 잇따른데 대해 “제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 교묘한 언술로 공익제보자 행세를 하고 있다”고 했다.

이에 김 의원의 전직 국회 보좌직원들은 “보좌진 중 누구도 김 의원 측에 텔레그램 대화를 제공한 사실이 없다”며 김 의원 등을 통신비밀보호법·정보통신망법 위반 혐의로 고소했다.

한편 서울청 공공범죄수사대는 이외에도 김 의원의 배우자 이모씨가 동작구의회 업무추진비를 유용했다는 의혹 등 23건에 달하는 김 의원에 대한 고소·고발을 통합해 수사를 벌이고 있다.