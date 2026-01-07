중국 SNS서 ‘손으로 만든 밀크티’ 영상 확산 직원이 영업종료 전 조회수 노리고 연출 촬영 차지 측 “충격과 분노”…무기한 영업정지 조치

[헤럴드경제=나은정 기자] 중국의 한 유명 밀크티 브랜드 매장에서 직원이 맨손으로 음료를 제조하는 영상이 온라인상에 확산되면서 식품 안전 논란이 불거졌다.

더우인 등 중국 소셜미디어(SNS)에는 지난 6일 유명 밀크티 브랜드인 ‘차지’의 푸젠성 소재 한 매장 직원이 맨손으로 밀크티를 만드는 영상이 빠르게 퍼졌다.

해당 영상에는 매장 직원이 장갑을 끼지 않은 채 맨손으로 얼음을 부수고 레몬을 짜낸 뒤, 손을 컵 안에 넣어 음료를 ‘휘휘’ 섞는 모습이 담겼다. 조리대에 흘린 음료를 다시 컵에 넣는 모습도 포착됐다. 직원은 그렇게 모은 음료에 우유를 넣고는 다시 한 번 컵에 손을 넣어 돌려가며 섞었다.

해당 영상은 ‘손으로 직접 만든 밀크티’라는 설명과 함께 퍼져 웨이보 실시간 검색어 상위에 오르는 등 큰 관심을 모았다.

논란이 커지자 차지 본사는 같은 날 공식 입장을 내고 즉각적인 조사에 착수했다고 밝혔다. 본사 측은 “사안을 매우 심각하게 받아들이고 내부 조사를 진행했다”고 설명했다.

조사 결과 영상은 푸젠성 장저우시 룽원구 바오룽광장에 위치한 한 매장에서 촬영된 것으로 확인됐다. 문제의 직원은 온라인에서 유행하던 ‘인도식 밀크티’ 영상을 모방해 조회수를 노리고 연출 촬영을 한 것으로 파악됐다.

차지 측은 영상 촬영에 사용된 재료가 모두 당일 매장에서 발생한 폐기 대상 재료였으며, 해당 음료는 촬영 직후 즉시 폐기됐고 실제로 고객에게 판매된 사실은 없다고 밝혔다. 또한 촬영 이후 매장 내부 청소와 소독도 정상적인 절차에 따라 이뤄졌다고 덧붙였다.

다만 사후 조사 과정에서 해당 직원이 문제의 행위가 영업 종료 후 이뤄진 것이라고 허위 진술한 사실이 드러나 논란을 키웠다.

차지 측은 “자사 음료 제조는 전면 자동화 설비를 기반으로 하고 있다”며 “이번 직원의 행위는 회사의 식품 안전 기준을 심각하게 위반한 것”이라고 강경 대응을 밝혔다. 이어 “이번 사건에 큰 충격과 분노를 느낀다”며 “식품 안전과 정직한 영업 원칙을 훼손하는 어떠한 행위도 용납하지 않겠다”고 밝혔다.

해당 매장은 무기한 영업 정지 조치를 받았고, 향후 엄격한 위생·안전 점검을 통과해야만 영업 재개가 가능하다. 문제의 직원은 해고됐고, 매장 점장과 지역 관리 책임자도 관리 책임을 물어 강등 처분을 받았다.

아울러 차지 측은 “이번 사건을 통해 직원 교육과 일상적인 관리·감독 체계에 미흡한 부분이 드러났다”며 “전 매장을 대상으로 보다 엄격한 기준을 적용해 재발 방지에 나설 것”이라고 덧붙였다.