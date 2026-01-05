인천 이야기 확장 인천의 ‘최초·최고’부터 개항기 기록, 고대 미추홀까지

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 인천의 역사적 가치를 재조명 하는 인천역사문화총서 3권을 발간했다.

▷제102호(인천시민이 알아야 할 인천 최초최고) ▷제103호 ((譯註)인천항안Ⅳ) ▷제104호(비류와 인천의 만남)다.

5일 인천시에 따르면 인천역사문화총서(이하 총서)는 2003년 제1호 ‘인천의 역사와 문화’를 시작으로 매년 인천의 역사와 문화를 주제로 한 도서를 꾸준히 발간해 온 시리즈다.

2024년까지 제101호가 출간됐으며 이번 발간으로 총서는 제104호까지 이어지게 됐다.

▷제102호 ‘인천시민이 알아야 할 인천 최초최고’는 대한민국 근대화를 이끈 관문 도시 인천이 보유한 수많은 ‘최초’와 ‘최고’의 기록을 체계적으로 정리한 책이다.

2015년 출간된 ‘한국 최초 인천 최고 100선’의 개정판으로 새롭게 발굴된 사실을 추가해 103개의 주제로 증보했다.

시민들이 인천의 역사를 보다 쉽고 흥미롭게 이해하고 젊은 연구자들을 대거 참여시켜 인천사 연구의 폭을 넓혔다.

▷제103호 ‘(역주) 인천항안Ⅳ’는 규장각한국학연구원 소장 ‘인천항안(仁川港案, 1896~1909년)’ 가운데 1901~1903년 기록을 번역하고 주석을 단 자료집이다.

원본인 ‘인천항안’은 1896년부터 1906년까지 인천 감리서와 외부(오늘날 외교부) 사이에 오간 보고서와 훈령을 모은 필사본으로, 개항기 인천항을 둘러싼 외국인과 조선인 간의 사건·사고, 조계 변천, 외국인 활동 등이 상세히 담겨 있다.

이번 역주서는 개항기 인천 연구의 핵심 사료로서 학술적 활용도가 클 것으로 기대된다.

▷제104호 ‘비류와 인천의 만남’은 비류의 인천(미추홀) 정도를 기념하는 역사자료집으로, 인천과 관련된 가장 이른 기록인 ‘비류’를 통해 초기 인천 지역의 역사를 조명했다.

비류는 기원전 18년경 고구려에서 남하해 문학산 일대에 ‘미추홀’이라는 부족 국가를 세운 인물로 전해지며 바닷가 미추홀을 선택한 점에서 인천의 해양 문화와의 연관성도 함께 다뤘다.

이 책에는 비류 관련 사료와 연구 논저 목록을 총망라하고 최근 도시개발 과정에서 발굴된 고고학적 성과도 함께 수록했다.

인천역사문화총서 발간 사업은 인천의 역사를 체계적으로 기록해 후대에 전하기 위한 장기 프로젝트다.

김윤희 시 문화유산과장은 “인천은 대한민국의 과거와 현재가 공존하는 역사적 요충지”라며 “앞으로도 지속적인 총서 발간을 통해 ‘인천학’의 기반을 다지고, 시민들과 함께 인천의 역사적 가치를 공유해 나가겠다”라고 말했다.

한편 인천시는 이번에 발간된 총서를 관내 공공도서관, 연구소, 학교, 문화기관 등에 배포할 예정이다. 또한 인천시청, 시 전자책 누리집을 통해 시민 누구나 전자책(E-Book) 형태로 열람할 수 있도록 제공할 계획이다.