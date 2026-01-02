“보급형 스마트팜 1600개 설치” “자산운용분사 신설”

[헤럴드경제=배문숙 기자]강호동 농협중앙회장은 2일 “농업의 신성한 공익적 가치를 헌법에 새기는 도전에 나서겠다”고 밝혔다.

강 회장은 이날 신년사에서 “농업의 고귀한 가치가 국가 최고 규범으로 보호받는다면 우리 농촌의 미래는 더욱 굳건해질 것”이라면서 이같이 말했다.

그는 “농업계의 의지를 하나로 결집하고 ‘농업가치 헌법반영 서명 운동’을 통해 범국민적 공감대를 끌어내 대한민국 농업의 미래를 밝히겠다”라고 말했다.

그는 지난해 시작한 ‘농심천심’ 운동을 중심으로 농업·농촌의 가치를 새롭게 꽃피우겠다면서 전용 플랫폼을 구축해 많은 국민의 관심을 구축할 것이라고 말했다.

강 회장은 또 “농업소득 3000만원 시대를 앞당기겠다”고 재차 밝히며 ‘돈 버는 농업’으로 전환하는 데 속도를 내겠다고 말했다.

그는 “비싼 설비가 아니라 우리 하우스 농가의 현실에 적합한 ‘보급형 스마트팜’을 1600개소 이상 설치해 ‘한국형 미래농업’을 선도하겠다”고 말했다.

또 NH싱씽몰(옛 농협몰)과 하나로마트, 전국의 산지유통센터를 유기적으로 연결해 물류비용을 줄이겠다고 밝혔다.

강 회장은 농축협의 경쟁력을 강화할 것이라면서 중앙회 상호금융의 역량을 높여 농축협의 사업을 뒷받침할 것이라고 했다.

그러면서 “전문성을 갖춘 자산운용분사를 신설하고 매출 1조원 달성을 목표로 수익성을 극대화해 그 혜택이 농축협과 농업인에게 환원되도록 하겠다”고 말했다.

강 회장은 아울러 투명하고 청렴한 경영으로 신뢰받는 농협으로 거듭나겠다고 밝혔다.