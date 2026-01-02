[헤럴드경제=배문숙 기자] 김동철 한국전력 사장은 2일 “첨단산업 경쟁력의 핵심 요소는 고품질의 안정적 전력 공급”이라며 “이를 위해 전력망 건설 관련 제도와 공정을 혁신해 에너지 고속도로를 신속히 구축하는 일이 시급하다”고 강조했다.

김 사장은 이날 신년사를 통해 “전력망 적기 건설 과정에서 국민의 신뢰와 협력을 충분히 끌어낼 수 있도록 진정성 있게 소통하자”며 이같이 당부했다.

김 사장은 “재생에너지 대전환을 위한 계통접속 인프라 확대도 중요하다”며 “재생에너지 대기 물량을 신속히 해소하고, 전력의 생산과 소비를 일치시키는 ‘지산지소’(地産地消) 기반의 계획 입지를 확대하고, 공공주도 해상풍력 등을 통해 재생에너지 생태계를 더욱 튼튼하게 만들자”고 요청했다.

김 사장은 인공지능(AI)을 활용해 경영시스템 혁신을 꾀하자면서 “발전·송배전·판매 전 분야에 AI 신기술을 고도화해 설비와 망 운영의 효율성을 극대화하고, 전력 데이터를 여러 공공 데이터와 결합해 새로운 부가가치를 창출하자”고 독려했다.

아울러 ‘안전 경영 최우선 경영체계’를 전력 산업 전체로 확산하고, 안전경영 대표기업으로서의 위상을 확고히 해달라고 당부했다.

김 사장은 “차세대 전력망, 직류(DC)배전, 직류송전망(HVDC) 등 우리의 본원 사업과 연계한 에너지 신기술을 사업화해 신규 수익원을 지속적으로 발굴해 나가야 한다”며 “이를 통해 전기요금 의존도를 완화하고 탄탄한 수익 기반을 갖춰 나가자”고 했다.

또한 “해외사업은 친환경·고부가가치 사업 중심으로 포트폴리오를 재편하고, 원전 및 재생에너지, 전력망, 에너지저장장치(ESS) 분야에서 신규사업 수주를 확대할 필요가 있다”고 제시했다.

김 사장은 한전의 고질적인 부채 문제를 거론하면서 “최근 재무 여건이 일부 개선됐지만, 막대한 누적적자와 매년 10조원 이상의 전력망 투자 등으로 연간 부족 자금만 20조원에 달한다”며 “올해도 혼신을 다해 고강도 자구노력을 지속해 나가야 할 것”이라고 말했다.