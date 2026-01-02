홍범식 LG유플러스 사장 신년사 ‘가치를 현실로’ 5가지 방향 제시 “성공체험 확대·축적하는 한 해”

홍범식(사진) LG유플러스 사장이 올해 키워드로 TRUST(신뢰)를 제시했다. TRUST는 고객과의 약속을 지키겠다는 다짐(T), 문제를 드러내는 용기(R), 신뢰에 기반한 연대(U), 고객 세분화를 통한 깊이 있는 이해(S), 칭찬과 감사로 만드는 변화(T) 등을 요약한 단어다. 이를 통해 지속 가능한 성장을 이루겠다는 복안이다.

2일 임직원 신년 메시지를 통해 홍 사장은 “지난해는 차별적 경쟁력의 영역과 우선순위를 명확히 한 시기였다”며 “이 전략은 올해도 고도화 및 구체화를 통해 모든 실행의 기반이 될 것”이라고 밝혔다.

특히 “올해는 미래 경쟁력에 대해 성공 체험을 확대하고, 실제 성공을 축적해 가는 해가 될 것”이라고 예고했다.

특히 홍 사장은 ‘신뢰’를 고객과의 약속을 지키는 믿음, 방향에 대한 확신, 서로에 대한 믿음 등으로 정의했다. 그는 “신뢰가 쌓이면 남들이 따라올 수 없는 경쟁력을 만들고, 성공 속도가 붙어 탁월한 성과로 이어질 것”이라고 전망했다.

세부적으로 지난해 공개한 신규 브랜드 철학인 ‘Simply. U+’ 실현 방안으로 ‘TRUST’를 제안했다. 이를 통해 LG유플러스는 인공지능(AI) 시대에 편리하면서도 단순하게 통신 서비스를 제공하겠다는 것이다.

우선 T는 고객과의 약속을 지키겠다는 다짐과 구성원 간 믿음이다. 홍 사장은 “고객과의 약속을 지켜 나가는 여정이 힘들 수 있지만 성장에 도움이 될 수 있다”며 “이를 위해선 구성원과 경영진의 믿음이 중요하다”고 말했다.

R은 문제를 투명하게 드러내고 함께 해결하는 용기를 뜻한다. 그는 “숨기기보다 솔직하게 드러내고, 탓하기보다는 함께 해결하는 용기가 신뢰에서 비롯된다”며 “네트워크, 보안·품질·안전 기본기, 서비스 개발 체계 등 전 영역에서 용기가 필요하다”고 밝혔다.

U는 다 함께 뭉치는 연대를 말한다. 홍 사장은 “진심 어린 소통으로 쌓이는 신뢰가 동료와 리더에 대한 든든함을 준다”며 “부서·조직 간 협업과 타운홀 미팅 등 소통을 통해 자신이 가장 무거운 짐을 나눠 들며 책임지겠다”고 약속했다.

S는 고객을 세분화해 깊이 이해하고, 선택과 집중으로 성공을 쌓는 것이다. 그는 “세분화(segmentation) 하면 고객을 깊이 이해할 수 있고, 우리의 일하는 방식도 한층 지혜로워진다”며 “통신·인공지능 전환(AX) 사업 포트폴리오 성공 해법도 고객 세분화에 있다”고 설명했다.

T는 감사와 칭찬의 힘, 생각이 만드는 변화다. 홍 사장은 “감사와 칭찬은 서로를 가깝게 하고, 서로를 생각하는 시간은 우리를 단단하게 한다”며 “사내 소통 플랫폼인 트리고에서 나누는 온기가 회사 전반으로 퍼져나가도록 경영진과 리더들이 솔선수범하겠다”고 강조했다.

홍 사장은 “TRUST를 실천하면 고객과의 약속을 넘어 밝은 세상으로 더 높이, 더 멀리 도약할 수 있다”며 “다 함께 TRUST를 실천하고, Simply. U+를 실현할 것”이라고 밝혔다.

고재우 기자