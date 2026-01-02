정 이사장, 2일 개장식서 신년사 “부실기업 퇴출, 해외투자자 유치”

정은보(사진) 한국거래소 이사장은 “이제 코리아 디스카운트를 넘어 프리미엄 시장으로 나가야 한다”며 “코스피 5000 시대를 새해 목표로 잡았다. 또, 부실기업 퇴출·24시간 거래 체계 구축 등을 올해 단계적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

정 이사장은 2일 한국거래소 서울 사옥에서 열린 2026년 증권·파생상품시장 개장식에서 “지난해 코스피는 사상 최초로 4000포인트를 돌파했고 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR) 등 주요 지표도 개선되며 우리 자본시장의 정상화가 이뤄지고 있다”며 이같이 밝혔다.

실제로 지난해 우리나라 코스피 시장은 비약적으로 성장했다. 2024년 말 기준 각각 11.37, 0.88에 불과했던 PER과 PBR은 2025년 말 17.47, 1.59로 올라섰다. 펀더멘탈에 비해 과도하게 낮았던 주가가 자본시장 활성화 정책 등에 힘입어 올랐고, 이에 주가 비례 지수도 일제히 상승한 것이다.

이어 정 이사장은 코스피 5000 시대를 목표로 추진할 중점 사항을 차례로 강조했다. 우선 불공정 거래 근절과 부실기업 퇴출로 시장의 신뢰를 공고히 만들겠다고 설명했다. 이미 거래소는 부실기업 퇴출을 위해 시가총액·매출액 퇴출 기준 상향, 상장폐지 우려 기업 심사 강화 등 정책을 추진 중이다.

정 이사장은 “인공지능(AI) 기반의 감시체계를 구축하고, 주가조작 합동대응단을 중심으로 불공정거래를 근절하겠다”며 “부실기업 퇴출도 강화해 시장의 신뢰를 공고히 하겠다”고 말했다.

생산적 금융에 대해서는 “AI, 에너지, 우주항공 등 첨단 전략산업의 맞춤형 상장을 확대하겠다”며 “기업들이 정당한 주가를 인정받을 수 있도록 기업가치 제고 프로그램도 강화하겠다”고 강조했다.

단계적으로 24시간 거래 체계를 구축하는 등 자본시장 본연의 경쟁력도 강화할 예정이다. 정 이사장은 “거래시간을 연장하고 단계적으로 24시간 거래 체계를 구축해 나가겠다”며 “해외 투자자들을 국내에 유치하기 위해 우리 시장의 거래 편의와 매력도를 제고하겠다”고 밝혔다.

또 “글로벌 자본시장의 경쟁환경이 급변하고 있다”며 “디지털 금융 전환을 준비하고, 가상자산 상장지수펀드(ETF), 선물 등 신상품도 확충하겠다”고 강조했다.

정 이사장은 “올해는 증권시장 개장 70주년을 맞이하는 뜻깊은 해”라며 “병오년(丙午年) 붉은 말의 힘찬 질주와 같이 코스피 5000을 넘어 프리미엄 시장으로 비상하는 한 해가 되기를 기원한다”고 말했다.

홍태화 기자