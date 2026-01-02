4대 금융지주 회장 신년사 핵심 경영 키워드로 나란히 제시 금융소비자 보호 체계 구축 약속 AI혁신 속 금융업 위기 인식 같아 디지털 역량 강화로 경쟁력 확보

우리금융지주 회장국내 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리) 수장이 새해 생산적 금융강화와 포용 금융 실천을 약속했다. 특히 기업 금융 부문에 힘을 실어 미래 성장의 기회를 만들겠다는 방침이다. 또 인공지능(AI) 역량 고도화와 디지털 자산 시장 대응을 통해 경쟁력을 키우겠다는 포부도 분명히 했다. 이들은 금융소비자 보호 체계 구축을 통한 고객 신뢰 확보에도 힘쓸 계획이다.

양종희 KB금융지주 회장은 2일 신년사에서 사업방식의 전환을 올해의 핵심 경영전략으로 제시하며 전문적인 사업성 평가와 정교한 리스크 관리 체계를 바탕으로 생산적 금융을 강화해야 한다고 주문했다. 그는 특히 “머니무브로 흔들리는 이익 기반을 지키기 위해서는 종합적인 자산·부채 설루션을 제공할 수 있어야 하고 자본 효율적 기업금융(IB) 비즈니스로 체질을 전환해야 한다”고 강조했다.

진옥동 신한금융지주 회장도 생산적 금융을 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 핵심 축으로 꼽았다. 그는 “향후 그룹의 성장은 자본시장에서의 경쟁력에 달려 있다”며 “우리 경제에 활력을 불어넣는 투자를 확대하고 혁신 기업의 동반 성장 파트너로 거듭나야 한다”고 말했다. 인력·조직·평가체계 전반을 정비해 실행력을 높이겠다는 방침이다.

함영주 하나금융지주 회장 역시 ‘생산적금융 추진을 위한 최적의 전문 조직으로의 전환’을 강조했다. IB 등 심사, 리스크 관리 역량 강화와 관련 프로세스의 재설계 수준의 혁신이 필요하다는 주문이다. 그는 “좋은 투자처를 발굴할 수 있는 투자 역량의 확보는 조직의 존망을 가르는 핵심 과제”라며 “머니무브가 가속화되는 상황에서 자산관리 역량의 강화는 생존의 기반 그 자체”라고 밝혔다.

임종룡 우리금융지주 회장은 “생산적 금융은 가장 자신 있게, 가장 잘할 수 있는 분야”라며 본격적인 생산적 금융 추진을 통한 미래 성장동력 확보를 임직원에게 주문했다. 그는 “기업의 성장 단계 전반을 투자·융자로 폭넓게 지원하며 생산적 금융을 우리가 앞서 나갈 수 있는 핵심 강점으로 삼아 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.

이들은 진정성 있는 포용금융도 약속했다. 양 회장은 “국민 누구나 KB의 금융서비스를 누리는 포용금융을 본연의 비즈니스로 자리매김해야 한다”고 당부했고 임 회장 역시 “어려운 고객과 이웃에게 따뜻한 손길을 건네는 진정성 있는 포용금융을 꾸준히 실천해 나가야 한다”고 강조했다.

진 회장은 “고객의 정보와 자산을 안전하게 보호하고 금융소외계층을 돕기 위한 방법을 보다 치열하게 고민하고 실천해 가자”면서 금융소비자보호 강화를 함께 주문했다. 함 회장도 “불완전판매 근절, 보이스피싱 선제 대응 등 사전 예방적 소비자보호 체계의 강화와 개혁 수준의 내부통제 고도화가 필요하다”고 역설했다.

4대 금융 회장은 AI 등 기술이 금융의 질서를 바꾸는 변곡점에서 디지털 신사업 분야 역량을 강화해 지속 가능한 성장을 이룩하겠다는 의지도 분명히 했다. 양 회장은 “AI라는 큰 파도는 금융시장의 판을 바꿀 것이라고 모두가 예측한다”면서 “새롭게 형성되는 디지털 자산, AI 비즈니스 시장에서 우리가 먼저 고객과 사업기회를 확보해야 한다”고 말했다. 특히 신뢰를 강조하며 “KB에 가면 가장 앞선 AI 혁신 기술을 바탕으로 나와 우리 기업에 최적의 상품과 설루션을 제시해 주고 균형 있게 키워줄 것이라는 믿음을 보여줘야 한다”고 덧붙였다.

진 회장도 “디지털 자산과 웹3(Web3), 대리형 인공지능(Agentic AI)의 확장이 현실화되면서 예금·대출·송금 등 전통 금융의 영향력이 약화될 수 있다는 전망이 나온다”고 지적하고는 “AX(AI 전환)·DX(디지털 전환)는 단순히 수익 창출이나 업무 효율성의 수단이 아닌 생존 과제다. 이를 통해 본원적 경쟁력을 더 증강하고 디지털 자산 생태계의 주도권을 확보해야 한다”고 당부했다.

함 회장은 “디지털금융의 패러다임이 재편되는 지금 우리는 새로운 룰을 만들고 시장을 선도하는 설계자로 거듭나야 한다”면서 코인 생태계 선제 구축을 주문했다. 그는 “국내외 다양한 파트너사와의 제휴를 통해 다양한 사용처를 확보해 코인 유통망을 완성하고 코인의 발행·유통·사용·환류로 이어지는 완결된 생태계를 우리가 주도적으로 설계하고 구축해야 한다”고 역설했다.

임 회장 역시 “올해는 심사·상담·내부통제 등 핵심 영역에서 AX 성과를 임직원 모두가 가시적인 변화로 체감할 수 있도록 실행의 깊이를 한 단계 더 끌어올려야 한다”면서 “디지털 자산을 둘러싼 제도 변화에 선제 대응하고 AX를 통해 축적한 데이터·AI 역량을 기반으로 고객의 일상을 담은 디지털 신사업을 확대해 미래 경쟁력을 키워가겠다”고 했다.

김은희·유혜림 기자