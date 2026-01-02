[헤럴드경제=박병국 기자]전성수(사진) 서울 서초구청장이 지난 1일 오전 새해 첫 행보로 고속터미널역 대합실을 찾아 추위에 가장 취약한 거리 노숙인의 안전을 확인했다. 전 구청장은 직접 핫팩, 생수 등 구호물품을 전달하고 격려했다.

전 구청장은 노숙인에게 “건강 꼭 챙기고, 가족이 없더라도 옆에 있는 분들과 서로 말벗도 하면서 계시면 좋겠다’라고 말했다. 또, 동행한 서초구 노숙인 거리상담원들에게는 “여러분이 노숙인 손 한번 잡아주고 관심을 건네는 일이 그분들에게 의지가 되고 삶의 희망이 될 수 있다”고 격려했다.

이번 전 구청장의 취약계층 안전 점검은 올해 구정 운영에 있어 사회적 약자에 대한 보살핌과 지원을 최우선으로 챙기겠다는 전 구청장의 의지가 반영됐다고 구 관계자는 설명했다.

구는 그간 거리 노숙인 보호와 지원을 위해 노숙인 거리상담반을 상시 운영하며, 2025년 기준 총 1만3000여 건의 현장 상담과 구호물품 지원을 이어오고 있다. 또, 병원 연계, 귀가 조치, 일자리 연계 등 생활 전반을 아우르는 맞춤형 복지 서비스를 지속적으로 추진해 왔다. 특히, 폭염·한파 등 기상특보 기간과 설·추석 연휴에는 특별순찰반을 운영하여 노숙인 밀집 지역과 취약 지점에 대한 현장 순찰을 강화하고 각종 안전사고를 사전 예방하고 있다.

이와 함께 노숙인의 일상복귀와 정서적 지원을 돕는 정기적인 프로그램을 병행 추진하면서 2024년부터 총 5회에 걸쳐 이동목욕, 이·미용 서비스 및 무료 증명사진 촬영을 실시하고, ‘찾아가는 희망의 인문학 강의’를 총 3회 개최하는 등 실질적인 자립 기반을 마련하는 데도 힘쓰고 있다.

전성수 서초구청장은 “그동안 축적해 온 현장 지원과 안전관리 경험을 바탕으로 올해에도 빈틈없는 현장 대응으로 취약계층의 일상을 든든히 지키겠다”고 전했다.