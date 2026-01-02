[헤럴드경제=한영대 기자] S-OIL은 사내 AX(AI 전환) 해커톤 대회 ‘AX 해커톤 : 워크 스마터 위드 AI’를 성료하고 우수 사례를 선정해 시상했다고 2일 밝혔다.

이번 S-OIL 사내 AX 해커톤은 지난해 11월 24일부터 26일까지 마곡 TS&D센터에서 진행됐다. 총 20개팀 47명 직원이 참여해 생성형 AI 기술을 활용, 실제 업무에 적용 가능한 과제를 직접 개발했다. 대회에서는 업무 효율화와 실질적 현업 적용 가능성에 초점을 맞춘 다양한 AX 과제가 제안됐다. 평가는 실용성, 완성도, 혁신성 등을 기준으로 이뤄졌다.

우수상(3개팀)은 구매부문, 폴리머 영업부문, 엔지니어링 부문이 수상했다. 각 팀은 각 업무 영역별로 효율성과 실용성을 높일 수 있는 가능성을 제시했다. 장려상(3개팀)은 업무 자동화를 주제로 한 선박 동정 업데이트, 저유소재고·이관 현황 및 공사 일정 자료 작성, 글로벌 에너지 기업 동향 분석 과제가 각각 수상했다.

S-OIL 관계자는 “이번 해커톤에서 도출된 우수 과제를 중심으로 실제 활용 가능 솔루션 개발을 추진하고, AI 기반 업무 환경을 지속적으로 조성할 계획”이라고 말했다.