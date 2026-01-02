중앙자리, 첫 참석한 주애가 차지

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정은 북한 국무위원장과 딸 주애가 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 시신이 안치된 금수산태양궁전 참배에 처음 공개적으로 참석했다.

김 위원장이 선대 지도자들을 참배하는 신년행사에서 중앙 자리를 딸 주애에게 양보하는 파격 행보를 보인 것은 후계구도와 관련한 정치적 신호일 수 있다는 해석이 나온다.

조선중앙통신은 2일 김 위원장이 새해를 맞아 전날 금수산태양궁전을 참배했다며 당·정부의 지도간부들과 최고인민회의 상임위원회 및 내각 책임간부, 국방성 지휘관 등이 참석했다고 보도했다.

통신은 “참가자들은 김정은 동지의 사상과 영도를 일심충성으로 받들고 위대한 조선민주주의인민공화국의 무궁한 융성 발전과 인민의 복리증진을 위한 성스러운 위업 실현의 전위에서 맡은 책임과 본분을 다해갈 굳은 결의를 다짐하였다”고 전했다.

조선중앙통신은 주애 참석 사실을 직접 보도하진 않았지만, 북한 매체가 공개한 사진을 보면 김정은·리설주·주애 세 가족이 참배 행렬 맨 앞줄에 자리했고 주애는 그중에서도 정 가운데에 있었다.

부모인 김정은, 리설주 부부가 주애의 양옆에 섰다. 북 최고지도자인 김 위원장도 주애에게 정중앙 자리를 양보한 셈이다.

김 위원장의 할아버지인 김 주석과 아버지 김 국방위원장의 시신이 안치된 금수산태양궁전은 북한 체제의 정통성을 상징하는 장소다.

지난 2022년부터 북한 매체에 노출된 주애가 금수산태양궁전을 공개적으로 참배한 것은 이번이 처음이다.

김 위원장이 신년을 맞아 금수산태양궁전을 찾은 것도 2023년 이후 처음이다. 그는 2012년 집권 이후 거의 매년 새해 첫날 금수산태양궁전에 참배했지만 2018년과 2024, 2025년에는 건너뛰었다. 그러다 올해 딸 주애를 데리고 신년 참배를 재개한 것이다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “새해 첫날, 김주애가 북한 체제의 가장 신성한 장소인 금수산태양궁전에 처음으로 정중앙에 서 있는 모습을 드러낸 것은 잠재적 계승자로서의 위상을 과시한 것”이라며 “이번 참배는 2026년을 기점으로 김주애의 정치적 역할을 본격적으로 시험하려는 포석”이라고 말했다.

다만 “김주애의 호칭 변화, 공식적 직함 부여, 실질적인 국정운영 참여와 지도자로서의 역량 증명 및 검증 과정 등을 지켜봐야 할 것”이라며 “결정적인 1차 갈림길은 곧 열릴 제9차 당 대회에서 드러날 것으로 전망된다”고 덧붙였다.