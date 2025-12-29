[헤럴드경제=함영훈 기자] 금호리조트는 12월31일, 1월1일 금호통영마리나리조트에서 특별 요트 투어 프로그램 ‘소원 요트’를 선보인다.

전 객실 오션뷰를 갖춘 금호통영마리나리조트는 통영의 아름다운 바다를 배경으로 사계절 다양한 해양 레저 콘텐츠를 운영하며 국내 대표 마리나 리조트로 자리 잡고 있다.

금호리조트는 이번 ‘소원 요트’ 프로그램을 통해 한 해의 마지막 석양과 새해 첫 일출을 통영 바다 위에서 감상하며 소원을 비는 특별한 경험을 제공할 예정이다.

이번 요트 투어는 2025년 12월 31일과 2026년 1월 1일 단 이틀간 운영된다. ‘해넘이 소원 요트’는 31일 오후 4시부터 5시 30분까지 한산도 인근 해상을 운항하며, 석양이 물드는 통영 앞바다의 낭만적인 풍경을 감상할 수 있다.

1월 1일 오전 7시부터 8시 30분까지 진행되는 ‘새해 일출 소원 요트’는 이순신공원 앞 해상에서 새해 첫 일출을 맞이한 뒤 한산대첩 접전지를 둘러보는 코스로 구성됐다.

탑승객들은 LED 소원초에 새해 소원을 빌어볼 수 있으며, 통영 바다를 배경으로 한 기념사진 인화 서비스와 갈매기 먹이 주기 체험도 즐길 수 있다.

따뜻한 시간을 보낼 수 있도록 커피와 핫초코, 핫팩과 담요도 함께 제공된다. 특히 1월 1일에는 요트 위에서 라이브 디제잉 공연이 열려 새해를 더욱 활기차고 특별하게 시작할 수 있다. 예약 및 자세한 내용은 네이버 스마트플레이스 ‘금호리조트통영마리나’ 채널에서 확인할 수 있으며, 선착순 예약으로 운영된다.

금호통영마리나리조트는 이와함께 가족 패키지를 운영한다. 이 패키지는 객실 1실과 조식 3인(성인 2명·소인 1명)으로 구성되며, 2월 27일까지(설 연휴 제외) 투숙 가능하다. 조식 뷔페에서는 지역 특산품인 굴을 활용한 다양한 시즌 스페셜 메뉴와 오션뷰를 함께 즐길 수 있다. 패키지 상품은 12월 31일까지 최대 30% 할인된 한정 특가로 금호리조트 공식 홈페이지에서 예약할 수 있다.