, AI시대 일자리 고민에 답하다…청년과 토크콘서트

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관은 23일 청년들을 만나 “인공지능(AI) 인재 양성을 위해 과감한 투자를 이어가겠다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 서울 구로디지털단지 지타워에서 청년 31명과 함께 ‘취업과 창업, 산업의 미래’를 주제로 토크콘서트를 갖고 “AI 전환은 기술 혁신과 함께 사람에 대한 투자가 병행돼야 성공할 수 있다”며 이같이 말했다.

이번 행사는 ▷청년들의 일자리 고민을 듣다 ▷ 대한민국 산업의 미래를 묻다 ▷지역·창업·재도전이 가능한 사회를 논하다 등 3가지 주제로 나뉘어 약 2시간 동안 진행됐다.

AI로 인해 일자리가 사라지지는 않을지, 미래 유망 산업은 어떤 것인지, 수도권이 아닌 지역에서도 취업 기회를 찾을 수 있을지에 대한 2030 청년세대의 고민을 직접 듣고 해법을 함께 모색하는 자리가 마련됐다.

사전에 온라인으로 접수된 질문은 총 849건에 달했다. 이를 분석한 결과, 청년들은 ‘미래 유망 산업 전망’(163건)과 ‘AI 시대 개인 역량 강화 방안’(78건)에 가장 큰 관심을 보였다.

‘AI로 인한 일자리 감소’(62건)에 대한 우려도 적지 않은 것으로 나타났다. 이와 함께 ‘창업 지원과 실패 시 안전망 문제’(77건), ‘지역 일자리 부족 문제’(51건) 등 현실적인 고민도 다수 제기됐다.

김 장관은 “AI 시대의 급격한 변화 속에서 청년세대의 불안에 깊이 공감한다”면서도 “AI를 어떻게 활용해 산업 전반을 변화시킬 수 있느냐에 따라 일자리뿐 아니라 우리 산업과 국가의 미래가 달려 있다”고 강조했다.

아울러 김 장관은 “청년이 일하고 싶은 기업, 평생 도전하고 싶은 산업이 지역 곳곳에서 꽃 필 수 있도록 주거·문화·교육 인프라를 확충하고, 청년 창업자들이 실패해도 다시 도전할 수 있는 환경을 만들기 위해 관계부처와 함께 노력하겠다”며 “청년세대의 생각과 고민이 정책에 더 깊이 반영될 수 있도록 지속해 소통해 나가겠다”고 약속했다.