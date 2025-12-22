‘RISE TDF2050액티브 ETF’ TDF ETF 14개 중 1위 수익률

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB자산운용의 ‘RISE TDF2050액티브 ETF’ 연초 이후 수익률이 국내 ‘타깃데이트펀드(TDF) 상장지수펀드(ETF)’ 14개 중 1위를 기록한 것으로 나타났다.

22일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘RISE TDF2050액티브 ETF’의 연초 이후 수익률은 15.75%로 나타났다.

2022년 출시된 ‘RISE TDF액티브 ETF’ 시리즈는 투자자의 은퇴 시점에 따라 자산 비중을 조정하는 생애주기 투자 모델인 TDF를 ETF로 구현한 상품이다.

글로벌 주식·채권·대체 자산 등 다양한 자산에 분산 투자하도록 설계됐다. 총 3개의 빈티지(2030, 2040, 2050)로 나눠 운용 중이며, 위험자산 비중은 55~78% 수준이다.

이 상품은 국내 TDF ETF 중 가장 낮은 총보수(연 0.01%)를 가지고 있다. 확정기여(DC)형 퇴직연금 및 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 100% 매수 가능하다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “RISE TDF ETF 시리즈는 연금 투자에 필요한 비용 효율성과 안정성을 모두 갖춘 상품”이라며 “국내 최저 수준의 보수를 통해 실질 수익을 극대화하고, 글로벌 자산 배분 전략을 통해 투자자들의 안정적인 노후 준비를 지원할 것”이라고 강조했다.