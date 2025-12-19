[헤럴드경제=박혜림 기자] “돈 값 못한다”

200만원에 육박하는 애플의 최신 플래그십 스마트폰 아이폰17 최상위 라인업을 둘러싼 품질 논란이 끊이지 않고 있다. 주황색 제품이 분홍색으로 바뀌는가 하면, 물티슈로 제품을 닦았다가 도색이 벗겨지는 일, 셀룰러 문제 등이 잇따라 벌어지고 있다. 그럼에도 애플은 제품 출시 4개월이 되도록 이에 대한 공식 입장을 내놓지 않는 상황이다.

19일 업계 및 온라인 커뮤니티에 따르면 아이폰17 시리즈는 출시 이후 색상 변화에 이어 프레임 변형·통신 품질 불량 등 다양한 문제가 제기되고 있다.

가장 먼저 불거진 건 색상 변질 문제였다. 아이폰17 프로·프로맥스 ‘코스믹 오렌지’ 모델을 구입한 일부 사용자들 사이에서 카메라 모듈 주변이 분홍색으로 바뀌었다는 경험담이 제기된 것이다.

실제로 해외 커뮤니티 레딧 등에서는 코스믹 오렌지 모델의 카메라 모듈 주변이 1~2주 사용 후 로즈골드 색조로 바뀌었다는 사진과 함께, 도색이 점차 제품 전반으로 퍼졌다는 글을 찾아볼 수 있다.

급기야 중국에서는 아이폰17 프로 맥스 코스믹 오렌지 제품을 물티슈로 닦았다가 도색이 벗겨진 사례까지 나왔다. 현지 언론에 따르면 당시 애플은 “일반 물티슈로 닦는 것은 기기 본체의 색상에 영향을 주지 않지만, 고농도 알코올 또는 부식성 액체가 포함된 물티슈로 닦을 경우 페인트가 벗겨질 수 있다”고 설명한 것으로 알려졌다.

전문가들은 아이폰17 시리즈에서 처음으로 프로 라인업에 적용한 알루미늄 프레임이 변색 및 탈색의 원인일 것으로 보고 있다. 알루미늄 소재 바디가 공기 중 산소·수분과 반응하면서 산화가 일어났을 가능성이 높다는 것이다. 일부 생산 라인에서 양극산화 밀봉 공정이 충분히 이뤄지지 않아 보호 코팅에 문제가 생겼을 수 있다는 분석도 제기된다.

애플이 아이폰17 프로·프로맥스 라인업에 알루미늄 소재를 적용하며 발생한 문제는 이 뿐만이 아니다. 아이폰17 프로·프로맥스 사용자들 가운데 일부가 테두리 벌어짐 현상을 호소한 것이다. 일부 이용자들은 유심 교체를 위해 보호케이스를 제거하다가 본체가 휘었다고 주장하기도 했다.

아이폰17 시리즈는 셀룰러 연결 품질 논란도 빚었다. 5G(세대) 또는 LTE(롱텀에볼루션) 상태에서 다운로드 속도가 저하되고, 핑 테스트 결과 지연시간 편차가 크다는 문제가 잇따라 제기됐다. 이에 잇섭, 주연 등 IT 유튜버들이 실제 테스트를 통해 해당 문제를 입증하며 논란은 더욱 확산됐다.

이에 애플은 제품 출시 두 달 만인 11월 iOS 26.2 베타 버전에서 해당 문제를 일부 개선했다. iOS 26.2 정식 버전은 국내에서 지난 12일 배포됐다.

아이폰17 프로 라인업은 국내 출고가가 200만원에 육박하는 고가의 제품이다. 아이폰17 프로와 프로 맥스의 국내 출고가가 각각 179만원과 199만원이다. 스마트폰 특성상 외관 하자 및 통신 불량은 중고 거래 가격 방어력에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 소비자 우려가 커지고 있다. 하지만 애플은 현재까지 공식 입장을 내놓지 않고 있다.