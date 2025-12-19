S&P500 투자하는 환노출형 상품 환차익까지 노릴 수 있어 추가 수익

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 ‘ACE 미국S&P500 상장지수펀드(ETF)’ 순자산액이 3조원을 넘어섰다고 19일 밝혔다.

이날 한국거래소에 따르면 ACE 미국S&P500 ETF의 순자산액은 지난 18일 순자산액 3조64억원을 나타냈다.

해당 ETF는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수를 기초지수로 삼는 상품이다. 지난 2020년 8월 상장한 한국투자신탁운용의 미국 대표지수 추종 ETF다. ACE ETF 상품 가운데 ACE KRX금현물에 이어 두 번째로 순자산액 3조원을 돌파했다.

개인투자자들의 지속적인 관심 속에 ACE 미국S&P500 ETF는 안정적인 자금 유입을 나타냈다. 한국거래소에 따르면 2025년 연초부터 12월까지 해당 ETF로 유입된 개인투자자 순매수액은 5345억원에 달했다.

또 이 ETF는 최근 1년간 16.07%의 수익률을 기록해 레버리지, 액티브 제외한 동일 유형 ETF 중 수익률 3위에 기록했다. 최근 3년간 103.85%, 설정 이후 169.92%의 수익률을 나타냈다.

이 상품은 환 헤지 전략을 사용하지 않는 환 노출 ETF다. 원/달러 환율 상승에 따른 환차익도 수익의 일부 반영된다.

실제로 평균 환율이 1470원을 초과한 최근 1개월간 ACE 미국S&P500 ETF의 수익률은 1.72% 상승했지만, S&P500 지수는 1.63% 올랐다. 고환율에 따라 0.9%포인트의 이익을 더 얻었다는 의미다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “ACE 미국S&P500 ETF는 높은 유동성과 환노출형을 통한 강점을 바탕으로 개인투자자들의 장기 자산 배분 도구로 자리매김하고 있다”며 “미국을 대표하는 우량 기업 위주로 포트폴리오가 구성된 만큼, 미국 시장의 장기 성장성과 통화 노출 효과를 함께 누리고자 하는 투자자에게 최적화된 설루션을 제공할 것”이라고 강조했다.

ACE 미국S&P500 ETF는 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또 운용 결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있어 투자에 유의해야 한다.