[헤럴드경제=김주리 기자] 최근 일본에서 일하거나 정착을 희망하는 한국인이 꾸준히 늘고 있다는 현지 매체 보도가 나왔다.

슈에이샤온라인이 15일 보도한 내용에 따르면 취업난이 심화된 한국과 달리 상대적으로 안정적인 근무 환경과 생활 여건을 갖춘 일본이 새로운 선택지로 떠오르면서, 일본 취업과 결혼을 동시에 꿈꾸는 한국인 남성들의 움직임도 두드러지고 있다.

실제로 일본 후생노동성의 외국인 고용 현황에 따르면 일본에서 일하는 한국인은 2020년 약 6만9000명에서 2024년 약 7만5000명으로 4년 만에 약 8% 증가했다.

매체는 한국 청년들이 일본으로 향하는 이유 중 하나는 녹록치 않은 취업 현실이라고 분석했다.

일본에서 근무 중인 한국인 남성 최건우 씨(34·가명)는 한국 대학에서 호텔경영을 전공했으나 한국 내 호텔 취업과 호주 워킹홀리데이를 거쳐 2019년 일본 취업에 성공했다. 현재는 일본의 부동산 관련 기업에서 마케팅과 영업을 맡고 있다.

최 씨는 한국에서의 취업 과정이 매우 혹독했다고 회상했다. 그는 “서울의 특급 호텔 10곳에 지원해 1곳만 합격했다. 토익 850점 이상을 요구하는 곳이 많았고, 당시 내 점수는 820점이었다. 호텔 업계에서는 외모도 중요하다는 말이 많아 남성은 키 180cm 정도가 기준이라는 말도 있다”라고 말했다.

그는 어렵게 취업한 뒤에도 장시간 노동과 낮은 임금에 지쳐 결국 한국을 떠나게 됐다고 말했다.

최 씨는 “일은 힘든데 급여는 기대에 못 미쳤다. 당시에는 ‘한국을 벗어나고 싶다’는 생각도 있었고, 그래서 호주로 워킹홀리데이를 갔다”라고 설명했다.

현재 일본에서 받는 급여는 한국 시절과 큰 차이가 없지만, 최 씨는 일본 직장 문화에 만족감을 드러냈다. 그는 “일본 기업은 사생활이 지켜지고, 퇴근 후나 휴일에 연락이 거의 없다. 이 생활에 익숙해지니 다시 한국에서 일하기는 쉽지 않을 것 같다”고 했다.

이 같은 선택의 배경에는 한국 취업 시장의 구조적 어려움이 있다는 분석도 나온다.

일본 취업 지원 서비스 ‘코렉(KOREC)’을 운영하는 비웰인터내셔널에서 근무하는 이지훈 씨는 “한국에서는 ‘문과라서 죄송합니다’라는 말이 유행할 정도로 문과 취업이 극도로 어렵다”고 설명했다.

그는 “한국은 대기업을 제외하면 급여 격차가 크고, IT 분야조차 비전공자는 진입이 쉽지 않다”며 “이런 이유로 일본을 비롯한 해외로 눈을 돌리는 젊은 층이 늘고 있다”고 말했다.

한-일 커플의 증가세도 눈에 띈다. 한국 통계청에 따르면 2024년 한국인 남성과 일본인 여성의 결혼은 1176쌍으로, 전년 대비 40% 증가하며 2015년 이후 최고치를 기록했다.

이지훈 씨는 “외국어 교류 앱을 통해 연인으로 발전하는 경우가 많다”며 “일본 취업을 희망하는 한국인의 절반가량이 ‘일본에 연인이 있다’는 이유를 들기도 한다”고 전했다.

최 씨 역시 일본어 교류 앱을 통해 만난 일본인 여성과 결혼했다. 그는 “문화적으로 잘 맞고, 일본 여성들은 경제적으로도 자립적인 인상이 강하다”며 “그 점이 한국 남성들에게 매력으로 작용하는 것 같다”고 말했다.

전문가들은 한국 사회에서 결혼 시 남성에게 요구되는 경제적 부담이 큰 점도 한 요인으로 꼽는다. 반면 일본에서는 상대적으로 결혼에 대한 조건이 덜 엄격하다는 인식이 확산돼 있다.

이지훈 씨는 “한국에서는 남성이 집을 마련해야 한다는 부담이 여전히 크다”며 “반면 일본에서는 결혼을 인생의 필수 단계로 보지 않는 분위기도 있다”고 설명했다.

일본 내에서는 군 복무를 통해 책임감과 조직 경험을 쌓은 한국 남성들이 성실한 인재로 평가받는 점도 긍정적으로 작용하고 있다. 또 일본에서는 한국 드라마와 케이팝의 인기로 한국 남성을 동경하는 여성도 적지 않다고 한다. 이런 이유로 한국 남성과 일본 여성 커플이 급증하고 있다.

슈에이샤온라인은 “올해 일본에서는 외국인과의 공존을 둘러싼 논의가 활발해지고 있다”며 “가장 가까운 이웃 나라 한국으로부터 뜨거운 시선이 쏠리는 가운데, 앞으로도 양국의 상호 이해와 공존이 더욱 요구될 것”이라고 전망했다．