인천성모병원 배낭경 간호사 숨은 선행 지난달 부평역서 의식 잃은 남성 생명 구해 목격자가 부평구에 미담 전해 뒤늦게 알려져

[헤럴드경제=한지숙 기자] 인천 부평역에서 전철을 기다리던 한 장년 남성이 갑자기 쓰러지자 주변에 있던 간호사가 심폐소생술(CPR)을 하며 응급 조치해 생명을 구한 일이 뒤늦게 알려졌다.

17일 인천성모병원에 따르면 이 병원 소속 배낭경 간호사는 지난달 23일 오후 인천 부평구 인천지하철 1호선 부평역 승강장에서 전철을 기다리던 중 60대 남성 A씨가 갑자기 정면으로 쓰러져 얼굴을 바닥에 부딪히는 장면을 목격했다.

그 즉시 A씨에게 달려 간 배 간호사는 A씨가 의식이 없는 것을 확인하고는 심폐소생술(CPR)을 시행하고 필요한 응급조치를 이어갔다.

배 간호사는 A씨가 의식이 회복되는 과정에서 눈 부위 출혈을 확인해 직접 지혈했다. 의식을 찾은 A씨가 몸을 일으키려 하자 뇌출혈 위험을 설명하고 안전하게 눕힌 뒤 안정될 때까지 A씨의 상태를 확인했다. 이후 도착한 119구급대에 A씨를 안전하게 인계했다.

배씨의 선행은 당시 상황을 목격한 한 시민이 부평구청을 통해 병원에 소식을 전하면서 뒤늦게 알려졌다.

배낭경 간호사는 “누구라도 그 상황을 보면 바로 도왔을 것”이라며 “평소 교육받은 대로 움직인 덕분에 시민의 소중한 생명을 지킬 수 있었다”고 말했다. 이어 “앞으로도 환자들에게 필요한 순간에 도움을 줄 수 있는 간호사가 되고 싶다”고 덧붙였다.