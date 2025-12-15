[헤럴드경제=김보영 기자] 인천공항으로 향하던 택시가 앞 차량을 들이받는 사고가 발생해 여행을 앞두고 있던 20대 남성이 심정지 상태에 빠졌다. 앞서 가던 차량에 탑승해 있던 70대 남성은 숨졌다.

15일 인천경찰청 고속도로순찰대 등에 따르면 전날 오전 4시 48분쯤 인천시 중구 인천공항고속도로 인천공항 방향 2km 지점 3차로에서 택시가 앞서 가던 스포티지 차량을 들이받았다.

사고 충격으로 스포티지 차량이 앞으로 밀려나면서 1~2차로를 달리던 다른 차량 2대와 잇따라 충돌해 모두 4대가 연쇄 사고를 낸 것으로 파악됐다.

이 사고로 스포티지 차량 동승자인 A씨(77·남)가 심정지 상태로 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐으나 사망했다. 택시에 타고 있던 승객 B씨(25·남)는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌다.

B씨와 함께 택시에 동승했던 20대 여성은 통증을 호소해 병원에서 치료를 받고 있다. 이들은 해외여행을 떠나기 위해 인천공항으로 이동 중이었던 것으로 전해졌다.

다른 사고 차량 탑승자 3명도 경상을 입어 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다.

택시기사는 “졸음운전을 했다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 입건해 조사할 방침이다.