[헤럴드경제=나은정 기자] 80대 노모를 폭행한 50대 아들이 경찰에 붙잡혔다. 노모는 자택에서 숨진 채 발견됐는데, 경찰은 아들의 폭행과 사망 간 인과관계를 확인하기 위해 수사에 나섰다.

경기 용인동부경찰서는 14일 노인복지법 위반 혐의로 50대 A씨를 현행범 체포했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 11시쯤 “어머니가 이상하다”며 경찰에 신고했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 용인시 처인구에 위치한 A씨의 주거지 주택에서 80대 어머니 B씨가 숨져 있는 것을 발견했다.

A씨는 경찰 조사에서 “전날 어머니를 때렸다”고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 집 내부에 설치된 카메라(홈캠) 영상을 통해 A씨가 B씨 뺨을 세대 정도 때린 것을 확인한 것으로 파악됐다.

A씨는 노모와 단둘이 거주해온 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 노모를 폭행한 이유를 조사하는 한편, 부검을 통해 B씨 사인을 확인해 A씨의 폭행이 노모가 사망에 이르게 된 데 영향을 미쳤는지 등을 확인할 예정이다.