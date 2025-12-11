대마 재배·유통 일당 검거 강원도서 대마 직접 재배 10억원 상당 대마 전량 압수

[헤럴드경제=이영기 기자] 강원도 산속 오지에서 약 10억원 가량의 대마를 재배하고 유통하려던 일당이 검거됐다. 이들은 의심을 피하기 위해 인적이 드문 산속을 범행 장소로 고르는 치밀함도 보였다. 또 재배한 대마를 직접 피우기까지 했다.

서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 “지난 10월과 11월 강원도 한 지역 산속 오지의 비닐하우스에서 대마를 재배하고 건조까지 한 후 유통하려 한 피의자 2명을 검거해 구속했다”고 11일 밝혔다. 이번에 검거된 일당은 마약류관리에관한법률 위반 혐의를 받는다.

경찰은 일당을 검거하며 차량과 주거지에 보관하던 대마 약 6.3㎏를 압수했다. 시가 약 9억 4500만원의 양이다.

대마 대량 유통 시도가 있다는 첩보를 입수한 경찰은 지난 10월 28일 일당 중 피의자 B씨와 샘플거래를 통해 대마 실물을 확보하고 본격적인 수사에 착수했다.

같은 날 주차장에서 B씨를 긴급체포했다. 이후 경찰은 B씨의 대마 재배 공급처를 추적하기 시작했다. 추적 약 열흘이 지난 11월 6일 강원도 산속 오지의 비닐하우스에서 피의자 A씨도 검거했다.

A씨는 지난 10월 29일 강원도 산속 비닐하우스에서 재배한 대마 약 1.7㎏을 또 다른 피의자 B에게 전달했다. 지난 11월 6일에는 자신의 차량 및 주거지에 대마 약 4.6㎏을 보관하던 중 검거됐다. 대마는 모두 압수됐다.

피의자 B씨는 지난 10월 29일 위와 같이 A로부터 건네받은 대마 1.7㎏을 판매 목적으로 자신의 차량에 보관하다가 검거됐다. 마찬가지로 대마는 모두 압수됐다.

이들은 대마를 대량 유통하기 위해 치밀하게 움직였다. 경찰의 감시와 인근 주민의 의심을 피하기 위해 일당은 산속 깊은 곳을 물색해 범행 장소로 마련했다.

해당 지역에 연고가 있는 A씨는 평소 잘 알고 있던 산속의 오지에 약 231㎡ 비닐하우스를 설치했다. 이곳에서 대마를 재배하고 현장에서 직접 건조했다.

수사팀이 이들을 검거 후 비닐하우스 내부를 수색할 당시 내부에는 약 3ｍ 높이 대마 1그루와 재배 후 수확해 건조 중인 대마가 발견됐다.

비닐하우스는 두 지자체의 경계 부근 산속에 위치하고 있다. 시내에서 약 1시간 20분 정도 걸리는 깊은 곳이다. 밖에서 언뜻 보면 일반 농작물과 쉽게 구분하기 어렵게 꾸며놨다.

A와 B씨는 비닐하우스에서 재배한 대마를 직접 연초 형태로 만들어 흡연까지 했다.

서울경찰청 관계자는 “마약류 집중단속과 연계해 필로폰 등 향정신성의약품은 물론 대마 유통 사범에 대해 수사력을 집중해 특별단속을 계속해 나갈 방침이다”라고 말했다.