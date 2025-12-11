‘리더십 A’ 등급 2년 연속 달성

[헤럴드경제=박혜림 기자] LG유플러스의 기후변화 대응 노력이 글로벌 기관에서도 좋은 평가를 받고 있다.

LG유플러스는 2025년 CDP(탄소정보공개프로젝트) 기후변화 대응 부문 평가에서 2년 연속으로 최고 등급인 ‘리더십 A’를 획득했다고 11일 밝혔다.

CDP는 매년 전 세계 주요 기업의 기후변화 대응전략과 온실가스 감축 활동을 점검하는 글로벌 평가 기관이다. 기업의 환경 관련 경영정보 분석 보고서를 발간해 전 세계 금융기관의 ESG(환경·사회·지배구조) 기업 평가와 투자를 지원한다.

구체적으로 세계 2만4000여개 기업의 기후변화 대응 노력과 온실가스 배출량 정보, 감축 성과 등 환경 관련 경영정보를 수집해, 거버넌스·리스크·관리 등 5가지 평가 영역에 따라 분석 및 평가하고 있다.

LG유플러스는 ▷기후변화 관련 위험 및 기회 분석 고도화 ▷기후변화 대응 체계 구축 ▷자가 태양광 발전 도입 ▷탄소 중립 목표 고도화 등 차별화된 탄소 중립 추진 활동으로 높은 평가를 받았다.

LG유플러스는 지난 2013년 이래 매년 지속가능경영보고서를 발간해 ESG 관련 사항을 투명하게 공개하고 있다. 또한 이사회 산하에 ESG위원회를 설치해 기후변화 대응을 관리하고 있다.

지난해 통신업계 최초로 ‘지속가능성 관련 IFRS(국제회계기준) S1·S2 보고서’ 발간에 이어 올해는 ‘KSSB 제2호 기후 관련 공시 보고서’를 발간했다. 이 보고서는 지속가능성 및 기후 관련 재무정보 공시 기준에 부합해, LG유플러스의 기후변화 대응 활동 및 재무적 영향을 확인할 수 있다.

이 같은 기후변화 대응 노력으로 LG유플러스는 지난해 기준 CDP ‘탄소경영 섹터 아너스’를 10년 연속 수상했고, 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG 평가에서도 4년 연속 종합 A등급을 획득했다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 “세계적인 ESG 평가인 CDP에서 2년 연속 A등급을 받아 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 LG유플러스만의 차별화된 기후 변화 대응 체계를 바탕으로 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.