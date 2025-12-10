올해는 0.9%…9월 전망보다 0.1%p씩 상향 소비 진작·반도체 수요 회복 반영...물가 2.1% 상승 부동산 침체·무역 갈등 재확산은 하방 변수

[헤럴드경제=김용훈 기자] 아시아개발은행(ADB)이 내년 한국의 경제성장률 전망치를 기존 1.6%에서 1.7%로 상향했다. 올해 전망치도 0.8%에서 0.9%로 높여 잡았다.

ADB는 10일 발표한 ‘2025년 12월 아시아 경제전망(ADO)’에서 “정부의 경기 부양 조치에 따른 소비 진작 효과와 글로벌 반도체 수요 회복, 관세 협상 타결로 불확실성이 완화된 점이 성장 전망 상향의 배경”이라고 설명했다.

ADB는 부동산 시장 침체와 글로벌 무역·지정학적 긴장 재확산 가능성을 여전한 한국 경제의 하방 리스크라고 지목됐다.

물가 전망은 오히려 높아졌다. 올해와 내년 소비자물가상승률을 모두 2.1%로 예상해 9월 대비 0.2%포인트 상향했다. 올해는 식료품 가격과 국제유가 상승 영향이 반영됐고, 내년은 유류세 보조금 축소와 최근 원화 가치 하락이 추가 물가 상승 압력으로 작용할 수 있다고 봤다. 성장률이 소폭 반등하는 흐름 속에서도 물가 부담은 당분간 이어질 수 있다는 경고다.

ADB는 아시아·태평양 지역 전체의 2025년 경제성장률 전망도 기존 4.8%에서 5.1%로 0.3%포인트 상향했다. 인도의 견조한 내수 성장과 고소득 기술 중심 수출국들의 안정적인 수출 실적이 전망 상향을 이끌었다. 2026년 성장률도 4.6%로 0.1%포인트 상향됐다. 반면 “미국의 높은 관세 기조와 세계 경제 활동 둔화 가능성은 중장기적으로 아시아 경제의 성장세를 제약할 수 있다”고 ADB는 경고했다. 아시아·태평양 지역 물가상승률은 2025년 1.6%, 2026년 2.1%로 전망됐다.

ADB의 이번 전망은 한국 경제가 저성장 국면에서 완만한 반등을 시도하고 있다는 신호로 해석된다. 다만 성장률 자체가 여전히 1% 안팎에 머무는 만큼 반등의 폭은 제한적일 수밖에 없다는 평가도 뒤따른다. 특히 ADB는 한국 경제의 주요 하방 요인으로 ▷부동산 시장 약세 장기화 ▷글로벌 무역 갈등 재확산 가능성 ▷지정학적 리스크 확대 등을 동시에 지목했다.