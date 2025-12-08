공정일터·직장 내 괴롭힘 등 주제…대상에 ‘어이, 신입 절대 [ ] 하지마’

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용노동교육원이 국민 참여형 콘텐츠를 통해 노동교육의 대중화에 나섰다. 딱딱하게 인식되던 노동법·노동상식을 숏폼 영상으로 풀어내며 젊은 층과의 접점을 넓히겠다는 취지다.

한국고용노동교육원(KELI)은 지난 9월 17일부터 10월 31일까지 진행한 ‘2025년 한국고용노동교육원 숏폼 공모전’을 성공적으로 마무리하고, 총 16편의 우수 수상작을 선정했다고 8일 밝혔다. 이번 공모전은 국민이 직접 제작한 영상을 통해 노동교육을 보다 쉽고 친근하게 전달하고, 교육원 인지도를 높이기 위한 취지로 기획됐다.

공모 주제는 ▷노동 관련 자유 주제 ▷노동법·노동상식 ▷노사 갈등을 협력적으로 해결하는 이야기 ▷직장 내 괴롭힘 예방 등 현장성과 공공성을 동시에 담은 내용으로 구성됐다. 1·2차 심사를 거쳐 대상 1편, 최우수상 2편, 우수상 3편, 장려상 10편 등 총 16편이 최종 선정됐다.

대상 작품에는 직장 내 노동 상식을 상황극 형식으로 풀어낸 ‘어이, 신입 절대 [ ] 하지마’가 선정됐다. 최우수상에는 ‘존중의 시작, 노동교육’과 ‘연차 모르면 당하는 건 한순간’이 각각 이름을 올렸다. 짧은 영상 안에 직장 내 기본권과 노동법 지식을 쉽게 녹여냈다는 평가다.

교육원은 수상작들을 공식 유튜브와 인스타그램 등 누리소통망(SNS) 채널을 통해 순차적으로 공개하고, 언론 홍보자료 등 다양한 대국민 소통 수단에도 적극 활용할 계획이다. 노동교육이 일상과 밀접한 영역이라는 점을 자연스럽게 확산시키겠다는 목표다.

김종철 한국고용노동교육원 부원장은 “국민이 직접 참여해 만든 참신한 영상 콘텐츠는 노동교육의 의미를 쉽고 자연스럽게 전달하는 데 큰 도움이 된다”며 “앞으로도 국민에게 친근하고 신뢰받는 기관으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.