영하 10도 극한 한파 닥친 서울 모습 쪽방촌은 화재 공포에 난방도 못 켜 매일 주민 생사 확인하는 당번 활동 시장은 매출 반토막…농산물엔 이불까지

[헤럴드경제=이영기·정주원 기자] 영하 10도 가까이 떨어지는 최강 한파에 시민들은 그야말로 전쟁을 벌이고 있다. 난방도 제대로 켤 수 없는 쪽방촌은 매일 주민의 생사를 확인하는 당번까지 두고 있다. 실외에서 농수산물을 파는 전통시장은 ‘한파 폭탄’을 맞아 매출이 반토막 났다.

난방 못 쓰는 쪽방촌…“아침마다 생존 확인”

서울 기온이 영하 9.2도까지 떨어진 4일 오전 8시께 서울 종로구 돈의동 쪽방촌 골목은 아침부터 문 두드리는 소리로 가득했다. 지난 밤사이 극심한 추위에 주민들의 안부를 확인하는 절차다. 쪽방을 찾아 안부를 묻고 다니던 70대 A씨는 종로구 1~4가동 노인일자리센터에 소속돼 3년째 안부를 묻는 일을 하고 있다고 본인을 소개했다.

A씨는 “아침마다 방마다 두드리면서 (거주자가) 살아있는지 확인한다”며 “연락 안 되면 부재중 기록하고, 동사무소·파출소와 연계해 문을 따기도 한다. 대부분 기초수급자거나 독거노인이 많기 때문에 이게 마지막 안전망인 셈”이라고 말했다.

생사 안부가 필수 절차일 정도로 쪽방촌은 한파를 그대로 맞는다. 약 900개 넘는 방이 밀집한 쪽방촌은 화재 취약 지역이다. 그래서 난방조차 마음껏 쓸 수 없다.

돈화문로 9가길 쪽방촌에 사는 60대 B씨는 “전기장판을 보급받아도 건물주가 화재 위험 때문에 못 쓰게 하는 집들이 대부분”이라며 “난방이 아니라 냉방이다. 방 안이 밖보다 더 춥다”라고 토로했다.

낡은 건물 안에 여러 가구가 모여 있는 쪽방촌의 특성상 전열기 사용이 겹치면 전기 차단기가 작동한다. 누전이나 합선이 되면 불로 이어질 수도 있다.

또 B씨는 “가장 추운 밤에는 그냥 이불 뒤집어쓰고 두꺼운 겉옷에 의지한다. 대부분 혼자 사는 노인이 많아 누가 죽어도 옆에서 잘 모른다“며 ”해가 뜨면 밖이 더 따뜻해서 오히려 전부 거리로 나오거나 밖을 돌아다닌다“고 설명했다.

화재 공포는 실제 경험으로 남아 있다. 지난해 겨울 새벽 인근 건물에서는화재가 났다. 현재 이곳은 화재로 인해 건물이 아예 사라지고, 공터로 남아있는 상황이다. 주민들이 겨울철 난방 화재에 민감한 이유다.

동파까지 겹치면 당장 씻는 것도 문제다. 화장실 가기도 어려워진다. 화장실을 십여분 걸어가야 하는 공공시설에서 해결해야 한다. 쪽방촌에서 10년 가까이 거주한 60대 주민은 “겨울엔 손이 얼어서 밥도 못 해먹는다”라며 “날이 더 차가워지면 잘 씻지도 못한다”고 말했다.

매출 반토막 난 전통시장…귤에 이불 덮어 한파 대응

이날 오전 8시께 찾은 서울 마포구 망원시장은 한산했다. 날씨가 추우니 야외 시설인 전통시장을 찾는 손님이 줄었기 때문이다. 당장 매대에 내놓아야 하는 농수산물도 얼지 않을까 노심초사하기도 했다.

매대에 깔린 과일과 채소에 이불을 덮고 있던 청과물 가게 사장 서모(56) 씨는 “어제부터 거의 못 팔았다. 하루 나와 있어봐야 인건비도 안 나와서 답답하다”며 “날이 너무 추우니 다 이불을 덮어놓긴 했다. 과일이 보이지 않으니 지나가다가 멈추는 사람이 있을리가 있나”라고 한숨 쉬었다.

장사 준비를 하던 수산물 가게 사장 김모(72) 씨는 새우젓 옆에 온열등을 켜두고 있었다. 김씨는 “새우젓이 얼까봐 걱정돼서 온열등을 켜줘야 한다”며 “어제부터는 평소 매출의 반도 못 팔고 있다. 일단 날이 너무 추워서 물건도 안 들어온다”라고 토로했다.

그러면서 “수산물은 좀 얼어도 괜찮긴 한데 손님들이 냉동 아니냐고 오해하기도 한다”며 “냉동이랑 냉장은 가격이 다른데 우리로서는 좀 당황스럽긴 하다. 물에 넣어 팔고 있는 굴은 혹시나 물이 얼까 걱정돼 소금까지 섞고 있다”고 말했다.

분식집을 운영하는 이모(52) 씨는 내복 3장을 겹쳐 입고 일터에 나왔다고 했다. 이씨는 “어제부터 외국인 여행객이나 좀 있다. 장을 보러 오는 사람들은 확 사라진 거 같다”며 “매출도 반토막 정도다”라고 했다.