분구 예산확보 여부, 인사조직 불균형, 거주지 및 아이들 학교 문제 등으로 불편 초래 인천시의 책임 있는 행정개편 촉구

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 중구 공무원들이 내년 7월 신설되는 영종구 분구에 따른 예산확보 여부, 인사조직 불균형, 거주지 및 아이들 학교 문제 등으로 불편이 초래하고 있다며 목소리를 높였다.

이에 인천시는 아무런 대책이 없어 일방적 희생을 당하고 있다며 이에 대한 대책마련을 촉구하고 나섰다.

전국공무원노동조합 인천지역본부 중구지부(이하 ‘중구지부’)는 3일 성명서 발표를 통해 인천형 행정체제개편에 대한 인천시의 책임있는 행정을 촉구하며 유정복 시장과의 조속한 면담을 요구했다.

성명서에 따르면 중구는 다른 개편구인 동구와 서구와는 달리 합구와 분구를 동시에 처리해 업무가 과중하다.

이런데도 인천시는 예산확보 여부도 불투명 한데다가, 각 개편구 간에 인사조직 불균형마저 초래하고 있다고 지적했다.

특히 행정체제 개편은 유정복 시장의 치적이라며 그 성과를 홍보하기에 열을 올리고 있는 이면에는 중구 직원들에게 일방적 희생을 강요하고 있다고 주장했다.

또 중구 직원들 대다수가 영종구로 배치될 것이 예상되는 상황에서 인천대교와 영종대교, 제3연륙교를 건너야 하는 원거리 출·퇴근과 섬지역이라는 지리적 특성으로 타 구와의 인사교류 단절 등의 걱정 때문에 영종구 근무 지원자가 현저히 낮은 실정이다.

이는 공무원 개인의 선택의 문제가 아니라 인천시가 나서서 해결해야 할 문제라고 강조했다.

실제적으로 중구에서 실시한 희망 근무지 수요조사 결과를 보면 영종구 근무 지원자는 기준보다 턱없이 부족한 것으로 나왔다.

그도 그럴 것이, 원도심과 영종지역을 오가며 근무하는 지금과는 달리 한번의 결정으로 남은 공직생활을 모두 영종지역에서 근무해야 하는데, 닭장같은 임시청사와 매일 출·퇴근에 소요되는 시간과 비용을 고려했을 때 스스로가 영종구를 선택하기는 어렵기 때문이다.

또한 폭우나 폭설로 인해 밤이든 새벽이든 비상근무라도 발령이 되면 위험한 대교들을 건너야 해 공무원들이 영종구를 선택하지 못하고 있다고 언급했다.

이와 함께 시는 행정체제개편으로 소요되는 재원에 대해 ‘인천형’ 행정체제개편임을 명심해 최소한 청사 재원이라도 책임져라면서 개편구에만 재원부담을 떠넘기는 것은 기반시설이 부족한 신설구에 재정적 고통을 초래하는 것이라고 강조했다.

또 주민과 직원 복지를 위해 써야 할 예산도 부족한데 수십, 수백억의 돈을 청사 임대료와 신축 청사비용으로 매몰시킬 수는 없다고 덧붙였다.

송민주 중구지부장은 “영종구에 배치된 공무원들은 평생을 영종으로 출·퇴근해야하고 자녀들 학교문제나 여러 가지 사유로 거주지를 옮겨야 할 수도 있는데 인천시는 모든 문제를 알고 있으면서도 개편구에서 알아서 하라는 식으로 아무런 책임을 지고 있지 않는다”고 비난했다.

이어 “시는 공무원이 근무하고 싶은 영종구가 되도록 책임있게 이끌어야 한다”며 “이미 중구는 무책임한 인천시 감사행정때문에 ‘통행료 소송’으로 피눈물을 흘린 경험이 있다. 더 이상 눈물 흘리게 하지 말아야 한다”고 밝혔다.

중구지부는 지금 이 문제가 인천시가 책임져야 할 문제임을 인지하고 유정복 시장을 만나 해결방안을 찾도록 면담을 요구했다.