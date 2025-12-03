[헤럴드경제=김보영 기자] 배달 앱 수수료 부담이 가중되면서 “팔아도 남는 게 없다”는 자영업자들의 하소연이 이어지고 있다. 배달의민족 등이 ‘상생요금제’를 도입했지만 현장에서는 여전히 체감 개선이 크지 않다는 지적이다.

1일 자영업자 온라인 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 “1900만원어치를 팔아 이 정도가 입금됐다. 배달 장사에 답이 있나. 현타 온다”는 글이 올라왔다.

작성자 A씨가 공개한 정산 내역을 보면 총 판매액 약 1900만원 중 실제 입금된 금액은 1164만원이었다. 카드 결제는 495만원, 배달의민족 320만원, 쿠팡이츠 311만원, 요기요 35만원 등으로, 특히 배달의민족과 쿠팡이츠는 공제율이 각각 28.1%, 36.4%에 육박하는 것으로 나타나 있다.

A씨는 “하루 100만원 팔아도 정산수수료, 카드수수료, 배달비, 리뷰 이벤트, 광고비 등을 제하면 50만원 정도가 남는다”며 “여기에서 인건비, 월세, 전기, 수도, 가스 등을 제외하면 실제 수익은 10만원 수준”이라고 설명했다.

그는 “세금은 계산에 넣지도 않았다. 월 5000만원을 팔아도 500만원이 남는 구조”라며 “코로나 대출까지 껴 있으면 부담이 더 커지고, 부부 운영이라면 사실상 답이 없는 상황이다. 한 달 5000만원을 파는 매장도 드물다”고 토로했다.

A씨는 이어 “프랜차이즈 치킨 물류 대금은 50%다. 하루종일 기름통 붙잡고 2만원짜리 치킨 팔면 3000원 떨어질지 모르겠다. 이게 장사인가”라며 “아침부터 나와 지지고 볶고 반찬 준비하고 만원짜리 팔면 1000원 남는다. 한그릇 주문 이런 건 자선사업 수준”이라고 말했다.

그는 또 “장사를 못하는 사람은 아니다. 월 8000~9000만원 팔아봤고, 배달장사 21년차 그릇 찾아다닐 때부터 산전수전 겪었다”며 “이제 배달로 돈 버는 시장은 끝났다고 판단한다”고 적었다. 그러면서 “배달 전문점이라는 것도 너무 웃긴 말이고, 배달 어플 먹여 살리는 호구 전문점이라고 불러야 할 지경”이라고 덧붙였다.

해당 글에는 “수수료 40%에 리뷰 이벤트까지 하면 마이너스 나는 경우도 있다”, “플랫폼이 다 가져가고 사장만 버티는 구조”, “배달로 돈 벌던 시대는 끝났다” 등 공감을 표하는 자영업자들의 반응이 이어졌다. 일부 점주는 “배달로 월 4000만원 팔고 직원 월급 주고 300만원을 가져갔다”며 배달 중심 운영을 포기하고 홀 영업으로 전환했다고 밝혔다.

상생요금제 시행했지만…하루 9만원 팔아도 최고 수수료

앞서 배달의민족과 쿠팡이츠 등은 기존 9.8%였던 수수료율을 매출 규모에 따라 최대 7.8%로 낮추는 ‘상생요금제’를 올해 초 시행했지만, 현장 체감도는 여전히 낮다는 평가가 나온다.

2025년 2월 26일부터 시행된 상생 요금제에 따르면, 기존 9.8% 고정 수수료에서 매출 규모에 따라 상위 35%는 7.8%, 상위 35% 초과~80%는 6.8%, 하위 20%는 2.0%로 차등 적용한다. 수수료는 1900~3400원 선의 배달비와 함께 부과된다.

입점업체 단체는 표면상으로 매출이 증대될 것으로 보이지만 실제로는 배달비 증가로 인해 전체 부담이 크게 완화되지 않는다고 지적한다. 거래액에 따라 최저 수수료인 2.0%를 받는 업주가 극소수라는 것이다. 하루 매출이 9만원에 불과한 점주에게도 최고 수수료인 7.8%가 적용되고 있다는 구체적인 사례까지 제시됐다.

민주당 ‘을지로위원회’는 ‘배달 플랫폼 규제를 위한 특별법’ 제정을 추진 중이다. 이 특별법에는 배달앱 플랫폼이 입점 업체에 부과하는 중개수수료와 결제수수료, 광고비 등 총수수료 상한제 도입이 담길 예정이다. 배달앱 플랫폼과 입점 업체 간 표준계약서를 작성하고, 배달종사자에게 지급되는 배달비의 최저·최고 기준을 정하는 내용도 포함될 것으로 알려졌다.

이강일 민주당 의원은 “배민을 운영하는 우아한형제들과 쿠팡이츠가 상생안 마련에 적극적인 태도를 보이지 않아 자영업자의 고통이 깊어지고 있다”며 “정기국회 기간에 ‘온라인플랫폼거래공정화법’과 ‘배달플랫폼 규제를 위한 특별법’ 제정을 병행해 배달 플랫폼의 불공정 관행을 개선하는 방법을 검토하고 있다”고 말했다.