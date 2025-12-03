3일 국회 정무위 긴급 현안 질의 답변 ‘전원 보상할 것인가’ 묻는 의원 질문에 “합리적 방안 나올 수 있도록 하겠다” 앱 내 사과문 공지도 “다시 게시하겠다”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 박대준 쿠팡 대표가 3370만 회원 개인정보 유출 사태의 피해자 보상과 관련해 “적극적으로 검토하겠다”고 말했다.

박 대표는 3일 국회 정무위원회에서 진행된 긴급 현안 질의에서 ‘전원 보상할 것이냐’는 국민의힘 강명구 의원의 질의에 “의원님의 의견을 적극 반영해 합리적 방안이 나올 수 있도록 하겠다”면서 이같이 답했다.

박 대표는 보상 시점에 대해서는 “현재는 피해 범위가 아직 확정되지 않았고, 아직 조사 중이다”라며 구체적인 답변은 하지 않았다.

쿠팡 앱 내 사과문 공지가 내려갔다는 지적에는 “다시 게시하겠다”고 답했다.

김용만 더불어민주당 의원은 “쿠팡 앱에 배너를 띄워 사과문을 올린 지 이틀 만에 내려갔다. 자주 찾는 질문에 넣어놓으면 뭐하나”라며 “‘우리 사고 쳤다’는 걸 사람들에게 제대로 알려야 하지 않나. 앱을 켜면 첫 화면에 나오도록 해야 한다”고 했다. 이에 박 대표는 “지적하신 대로 그렇게 하도록 하겠다”고 했다.

윤한홍 국민의힘 소속 정무위원장은 “이번 정보 유출 사태는 범주가 문제가 아니다. 유출 자체가 피해”라며 “금전적 피해를 입어야만 피해·손해 배상 대상자가 된다고 생각해선 안 된다. 이번 사태는 그렇게 봐야 한다”고 강조했다.