특수학교 복무 후 선행 이어간 박준영씨 대상 모범 사회복무요원·복무관리 담당자 등 포상

[헤럴드경제=전현건 기자] 병무청은 3일 정부세종컨벤션센터에서 ‘제12회 사회복무대상(大賞) 시상식’을 개최했다고 밝혔다.

올해로 12회째를 맞이한 시상식은 모범 사회복무요원과 우수 복무기관, 복무관리 업무유공 직원을 발굴·포상해 사기진작과 근무의욕을 고취하기 위해 매년 개최하고 있다.

수상 대상은 전국 1만 2000여개 기관에서 복무 중인 약 4만 1000여 명의 사회복무요원과 복무관리 담당직원 중 복무기관의 장으로부터 추천받은 자다.

이 중 외부 심사위원 등이 참석한 표창심사위원회 심사를 거쳐 총 171명이 선정됐다.

이날 시상식에서는 최고 영예인 대상(大賞) 수상자 1명과 복무 분야별 최우수상 5명 등 10명의 사회복무요원을 비롯해 우수 복무기관 5곳, 우수 복무관리 담당직원 2명 등 총 20명에게 표창장을 수여했다.

이 외에 수상자들은 지방병무청에서 표창장을 전수할 예정이다.

박준영 정문학교 사회복무요원은 복무 중 특수학생 교육 지원을 위해 최선을 다하고 소집해제 이후에도 6개월간 자원봉사자로 남아 학생을 보살핀 공로로 대상을 수상했다.

박 요원은 자신이 받은 유급 봉사료를 모아 장애인의 날에 학교 발전기금으로 420만원을 기부하는 선행을 이어가기도 했다.

올해 사회복무대상 수상자들에 대해서는 병무청 누리집 ‘사회복무스토리’와 충북 보은에 위치한 사회복무연수센터 내 ‘명예의 전당’에 주요 공적 등을 12월 중순 게시할 예정이다.

홍소영 병무청장은 “우리 사회 곳곳에서 국민의 행복과 안전을 위해 성실히 복무하는 사회복무요원이 자긍심을 가지고 복무할 수 있도록 국민 여러분의 따뜻한 관심과 격려를 부탁드린다”라 “병무청에서도 이들의 헌신과 노력이 더욱 빛날 수 있도록 아낌없는 지원을 해 나가겠다”고 말했다.