[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만에서 한 남성이 자신의 차량 뒷좌석에서 시신을 발견하는 충격적인 사건이 벌어졌다.

최근 차이나타임스 등 외신에 따르면 대만 화롄현 지안향의 한 금속공장에서 근무하는 A씨는 지난달 18일 자신의 밴을 운전하던 중 차량 안에서 악취가 나는 것을 이상하게 여겼다.

그는 뒤쪽을 확인하는 순간 한번도 본 적 없는 남성이 쓰러진 채 숨져 있는 것을 발견했다. A씨는 즉시 경찰에 신고했고 경찰과 소방관들이 현장에 도착했을 때 남성은 사망한 상태였다.

경찰 조사 결과 숨진 남성은 인근 지역에 사는 64세 B씨로 확인됐다. 그는 미혼에 직업이 없었으며 동생 부부와 함께 살고 있던 것으로 파악됐다. 가족들은 경찰에 “형의 평소 건강 상태나 인간관계, 사건 당일 행적에 대해서도 잘 알지 못한다”고 진술했다.

경찰이 류 씨의 집과 공장 주변 CCTV를 확인한 결과 사건 전날인 17일 오전 집에서 걸어서 나와 인근 파출소에 들러 친구집으로 가는 길을 물었다. 그러나 구체적인 안내를 받기 전에 자리를 떠났고 이후 A씨의 공장으로 들어갔다. 공장 안에 세워져 있던 잠겨 있지 않은 차량에 올라탔고 밖으로 나오는 모습은 포착되지 않았다.

A씨는 경찰에 “죽은 남성을 전혀 모르는 사이이고 평소 차량을 공장 안에 세워둘 뿐이라 문을 잠그지 않았다”며 “낯선 사람이 몰래 차 안으로 들어와 사망한 사실을 알고 큰 충격을 받았다”고 말했다.

경찰은 B씨가 평소에도 예고 없이 집을 나가는 경우가 잦아 가족들이 실종 사실을 알아채지 못한 것으로 보고 있다.

현장에서는 외상이나 충돌 흔적이 발견되지 않았으며 경찰은 B씨가 추위 등을 피해 잠시 밴 안으로 들어갔다가 갑작스럽게 사망했을 가능성이 큰 것으로 추정하고 있다.

경찰은 정확한 사인을 규명하기 위해 정밀 검사를 진행 중이라고 밝혔다.