‘산타 키즈 빌리지’ 썰매 대신 마법기차

[헤럴드경제=함영훈 기자] 12월만 되면 문득 영화 ‘34번가의 기적’의 장면이 떠오를 때가 있다.

함박눈이 소복소복 내리는 모습, 산타할아버지가 매장에 앉아 아이들의 소원을 들어주는 풍경, 산타할아버지가 속세의 법정에 선 광경, 산타클로스의 존재에 의심을 품는 아이들에게 ‘믿음’이라는 소중한 선물을 주는 모습 등이 감동적으로 전해진다.

워커힐의 크리스마스 빌리지(사진)와 영화 34번가의 기적 속 장면이 너무도 흡사하다.

워커힐 호텔앤리조트는 핀란드 공인 산타할아버지를 한국에 초청해 어린이들의 동심을 깨우는 특별한 모험, ‘2025 산타 키즈 빌리지’를 오는 19일부터 25일까지 운영한다.

워커힐은 2013년부터 핀란드 산타 재단 공식 파트너로서 핀란드 공인 산타들과 독창적인 프로그램들을 선보여 왔으며, 2017년부터는 아이들의 창의성과 꿈을 키워주는 ‘산타 키즈 빌리지’를 통해 매년 새로운 콘셉트를 선보여 왔다.

올해는 워커힐의 야외 피크닉 공간 ‘포레스트 파크’를 신비로운 모험의 공간으로 구성해 ‘더 매직 트레인(The Magic Train)’을 테마로 준비했다.

산타와 엘프가 머무는 신비한 숲 ‘코르바툰투리(Korvatunturi)’에서 펼쳐지는 모험을 주제로 공간을 재탄생시켜, 아이들의 상상력을 자극하는 몰입형 체험 콘텐츠로 한층 업그레이드했다.

이 크리스마스 여정은 핀란드 코르바툰투리의 전설에서 영감을 얻었다. 하얀 눈이 끝없이 펼쳐진 깊은 산속, 세상의 모든 아이들의 소망을 듣는 능력을 지닌 엘프와 산타가 함께 살고 있다는 이야기에서 착안했다. 오직 착한 어린이들에게만 단 일주일간 열리는 비밀의 숲이라는 설정 아래, 아이들은 입구에서 ‘매직 여권’을 받아 마법의 기차에 탑승하고 산타를 만나기 위한 여정을 시작한다.

‘마법 열차’의 첫 번째 정착지인 눈 덮인 ‘매직 로드’에서는 가장 큰 화이트 트리로 이어진 길을 걸으며 신비로운 세계 속으로 스며들게 된다. 이어 ‘매직 여권’을 따라 각 체험 텐트를 돌며 세계 여러 나라의 크리스마스 문화를 체험하고 스탬프를 모은다. 미국·영국·아일랜드·아이슬란드의 전통을 활용한 인디언 모자 만들기, 크리스마스 엽서 쓰기, 소원 촛대 만들기, 사탕 찾기 등 다양한 액티비티가 마련되며, 여정 중간 등장하는 삐에로가 아이들의 체험에 즐거움을 더한다.

여권에 모든 스탬프를 모으면 숲의 가장 깊은 곳에 자리한 산타의 아늑한 캐빈에 도착한다. 이곳에서 산타와 기념사진을 촬영하고, 특별한 크리스마스 선물과 함께 ‘산타 친구 인증 뱃지’를 받으면 이번 모험을 반짝이는 추억으로 마무리하게 된다.

또한 추운 날씨에 몸을 녹일 수 있는 핀란드식 사우나와 커피를 포함한 따뜻한 핫초코, 프리미엄 완구 브랜드 하페(HAPE)의 플레이룸도 마련했으며, 아이들의 흥을 더해줄 DJ 공연까지 펼쳐져 풍성한 겨울 축제 분위기를 만끽할 수 있다. 하루 네번 프로그램이 운영된다.

워커힐은 산타 키즈 빌리지를 더욱 여유롭게 즐길 수 있는 객실 패키지 3종도 선보인다. 그랜드 워커힐 서울의 ‘휘바 욜루아(Hyvää Joulua)’, 비스타 워커힐 서울의 ‘크리스마스 위시스(CHRISTMAS WISHES)’ 패키지는 객실에서의 편안한 휴식과 함께 3부 혹은 4부 시간대 산타 키즈 빌리지를 이용할 수 있어 아이들과 한층 여유로운 체험이 가능하다.