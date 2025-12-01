[헤럴드경제=양대근 기자] 세아그룹(회장 이순형)은 2026년도 정기 임원 인사를 단행했다고 1일 밝혔다. 발령일은 내년 1월 1일부터다.

세아창원특수강 박건훈 상무가 전무 승진과 함께 대표이사로 선임됐고, 세아제강지주 백규한 상무와 세아제강 변영길 상무가 각각 전무로 승진했다.

이번 인사를 통해 세아그룹은 전 세계적 통상 압력 확대와 철강 수요 침체 장기화, 중국발 공급 과잉 지속, AI(인공지능)∙친환경∙에너지 전환 가속 등 복합적 도전이 중첩되는 불확실한 경영 환경 속에서도, 제조업 본연의 경쟁력을 더욱 견고히 다져 나가는 한편, 혁신적 사고와 집단 지성을 결집해 단순한 생존을 넘어 ‘초격차의 도약’을 실현할 돌파구를 모색해 나갈 방침이다.

세아그룹 관계자는 “이번 인사에서는 통찰력과 새로운 사고로 조직 전반의 체질 개선을 주도할 인재, 해외 거점의 안정화와 글로벌 시장 선점을 이끌 인재, 고부가 신시장을 겨냥한 포트폴리오 확장과 원가·품질·속도의 전면적 쇄신을 주도할 인재를 중용했다”고 설명했다.

다음은 세아그룹 임원 인사 명단.

◇ 전무 승진

▲ 세아제강지주 백규한 ▲ 세아제강 변영길 ▲ 세아창원특수강 박건훈

◇ 상무 승진

▲ 세아제강 조현용 ▲ 세아베스틸 권오현 ▲ 세아창원특수강 김호경

◇ 이사 승진

▲ 세아제강지주 국경훈 ▲ 세아제강 안상렬 ▲ 세아제강 김재홍 ▲ 세아베스틸 이연오 ▲ 세아베스틸 이종호 ▲ 세아베스틸 심한구 ▲ 세아창원특수강 송영석 ▲ 세아창원특수강 남태화 ▲ 세아특수강 이창호

◇ 선임

▲ 대표이사 세아창원특수강 박건훈