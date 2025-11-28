노후 발전소 현대화 사업도 공동 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티는 27일 창원 본사에서 한전KPS와 해외 발전 프로젝트 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 두산에너빌리티와 한전KPS가 해외 신규 발전 사업 및 노후 발전소 현대화 사업의 공동 진출을 추진하기 위해 마련됐다. 양사는 이번 협약을 바탕으로 ▷해외 발전 사업 공동개발 및 전주기 기술협력 ▷해외 노후 발전소 성능 개선 및 친환경 설비 도입 프로젝트 공동개발 등에서 협력할 계획이다.

두산에너빌리티와 한전KPS는 향후 중앙아시아를 비롯한 아프리카, 동남아시아 등지에서 발전설비 성능개선 및 복구 사업 등 다양한 해외 사업 기회를 공동 발굴할 예정이다.

윤요한 두산에너빌리티 마케팅부문장은 “글로벌 발전 시장에서 실적을 바탕으로 검증된 역량을 보유한 양사가 해외 발전 프로젝트에서 협력체계를 구축하게 됐다”며 “공고한 협력을 기반으로 글로벌 시장에서 실질적 성과 창출을 이뤄 나가겠다”고 말했다.