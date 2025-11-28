동절기 취약공정…거푸집 붕괴·질식·화재 집중 점검 발주자 안전보건대장·관리비 계상도 점검

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 동절기 중대재해를 막기 위해 12월 초 ‘제3차 시기별 안전위험요인 집중점검주간’을 운영한다.

최근 인천환경공단·한국철도공사·한국동서발전 등 공공기관 발주 현장에서 사고가 잇따르자 공공부문부터 안전관리 의무를 강화해 민간 현장까지 확산시키겠다는 취지다.

고용노동부는 12월 1~5일 공공기관 발주 공사장을 중심으로 전국 동절기 건설현장에 대해 집중 점검에 나선다고 28일 밝혔다. ‘시기별 집중점검주간’은 산업재해 위험이 높은 계절·업종을 선정해 매월 2회 실시는 집중 단속으로, 지난달 초소형 건설현장 추락사고 예방(1차), 도·소매 및 소비자용품 수리업 사고 예방(2차)에 이어 세 번째다.

노동부는 이번 점검에서 발주자의 안전보건대장 작성 여부, 산업안전보건관리비 계상, 공정별 위험요인 감소조치 등 발주자의 법적 책무를 중점 확인한다. 콘크리트 분산 타설, 양생기간 준수, 거푸집·동바리 구조 점검, 밀폐공간 가스농도 측정·보호구 착용 등 동절기 취약 공정도 불시에 살핀다. 동절기 건설현장 핵심 안전수칙은 ▷개구부 추락 ▷동바리·거푸집 붕괴 ▷갈탄·숯탄 사용으로 인한 일산화탄소 중독 ▷용접 화재 등이다.

한파로 인한 한랭질환 예방수칙도 병행 지도한다. 따뜻한 옷·쉼터·물 제공, 작업시간 조정, 위험작업 최소화 등 ‘5대 기본수칙’이 강조된다. 현장에서는 노출근로자·장년·외국인 등 한랭질환 민감군 보호 조치도 확인한다.

노동부는 지방노동관서장이 공공기관장을 직접 만나 발주단계 안전관리 강화를 지도하고, 산안공단·지방정부·관련 협회와 연계한 홍보·점검 활동을 병행한다. 공공부문이 선제적 모범사례를 구축해 민간 건설현장 전반의 안전의식을 끌어올리는 효과를 노린다는 설명이다.

류현철 산업안전보건본부장은 “공공기관 발주 현장은 민간 건설현장을 선도해야 한다”며 “발주자의 책임 있는 역할을 강화해 동절기 반복되는 추락·붕괴·질식·화재 사고를 막겠다”고 말했다. 그는 “공공부문이 먼저 안전 중심의 경영 문화를 정착시켜야 한다”고 강조했다.