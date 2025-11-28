지하 3층·지상 46층 7개동…전세대 일반분양 전용면적 59~136㎡…총 1349세대 규모 12월 1일 특별공급…2일 1순위 청약접수

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자] 인천 ‘시티오씨엘 8단지’가 다음달부터 공급된다.

시티오씨엘 8단지는 28일 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나섰다.

인천 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동 2BL에 들어서는 이 단지는 지하 3층·지상 46층, 7개 동, 전용면적 59~136㎡ 총 1349세대 규모로 조성된다. 전 세대가 일반분양 물량이다.

전용면적별 세대 수는 ▷59㎡ 157세대 ▷75㎡ 153세대 ▷84㎡A 569세대 ▷84㎡B 251세대 ▷84㎡C 82세대 ▷101㎡ 92세대 ▷110㎡ 42세대 ▷136㎡P 3세대로 소형부터 대형까지 다양한 평형으로 구성됐다.

시티오씨엘은 총 대지면적 154만 여㎡ 부지에 1만3000여 세대 미니신도시급 복합도시를 조성하는 민간도시개발사업이다. HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코이앤씨가 시공사이다.

올해 상반기 분양한 ‘시티오씨엘 7단지’를 비롯해 시티오씨엘에서 공급된 5개 단지가 모두 성공적으로 분양을 마쳤다.

이번에 분양하는 시티오씨엘 8단지도 완판 신화를 이어갈 것으로 전망된다. 단지는 풍부한 생활 인프라가 강점이다. 인근 초등학교(예정)를 비롯해 도보권에 중·고교(예정)가 위치해 학생들 안전한 통학이 가능하다.

또 반경 500m 내 수인분당선 학익역(예정)이 위치한 역세권 입지로 걸어서 역을 이용할 수 있다. 향후 역 개통 시 강남구청·서울숲·수서 등 서울 주요 지역을 환승 없이 한 번에 오갈 수 있다. 또 수도권 지하철 1호선, 송도역(KTX) 등 대다수 노선과도 연계가 가능해 광역 이동이 편리하다.

사통팔달 도로망도 잘 갖췄다. 단지는 제2경인고속도로 능해IC를 비롯해 수도권 제2순환고속도로(인천~김포간), 인천대교, 경인고속도로로 이어지는 인천대로, 제3경인고속도로로 통하는 아암대로 등이 가까워 인천 전역을 포함한 수도권 접근성이 우수하다.

자연친화적인 주거 환경도 돋보인다. 단지 앞으로 송도센트럴파크와 유사한 규모의 약 37만㎡(약 10만여 평)의 그랜드파크 조성이 예정돼 있고 남항근린공원, 문학산, 갯골 유수지 등 인근 녹지도 풍부해 자연 속 쾌적한 여가 생활을 누릴 수 있다.

이밖에 인천뮤지엄파크(추진 중)와 영화관, 쇼핑시설, 보행가로(링크오씨엘), 오브제 카페, 놀이터, 돌봄센터, 골프연습장, 피트니스, G.X, 사우나, 다목적체육관 등 다양한 생활 편의·쇼핑·문화 시설이 들어선다.

청약 일정은 12월 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위로 진행된다. 당첨자 발표는 12월 9일이며, 정당계약은 12월 21~24일 4일간 이뤄진다. 견본주택은 인천 미추홀구 아암대로287번길 7 일원에 마련돼 있다.