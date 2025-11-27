첫 비행기 인도, 자축행사

[헤럴드경제=함영훈 기자] 비엣젯 타일랜드는 보잉 737-8 항공기 도입했다고 27일 밝혔다. 2028년까지 인도받을 50대의 항공기 중 첫 번째이다.

비엣젯 태국 항공은 국내선 및 국제선 운항을 지속적으로 확대하고 있으며, 11월부터 인도된 보잉 737-8은 항공사의 장기적인 사업 확장을 위한 핵심 기반이 된다. 최대 항속거리 6570㎞ 이 항공기는 비엣젯 태국 항공이 장거리 노선을 확대하고, 아시아지역에 더 많이 확장하는데 도움을 줄 것으로 보인다.

비엣젯 태국 CEO 워라네이트 라프라방(Woranate Laprabang)은 “비엣젯 태국의 첫 보잉 737-8 도입은 비엣젯 태국이 역내 선도적인 저비용 항공사로 도약하는 데 중요한 이정표이다. 아울러 장기적인 사업력을 확보하기 위한 전략적 투자”라고 말했다.

비엣젯 타일랜드는 도쿄, 오사카(일본), 깜라인, 나트랑(베트남) 등 태국과 아세안 지역 모두에 높은 잠재력을 가진 아시아 태평양 주요 목적지와 태국을 보다 원할하게 연결하게 되고, 아세안 항공 허브로서 태국의 역할을 강화할 것으로 기대된다.

보잉 737-8은 운영 개선 외에도 보잉 스카이 인테리어(Boeing Sky Interior)를 통해 향상된 조명, 더 넓어진 기내 수납 공간, 그리고 더욱 조용하고 넓은 객실 환경을 제공하여 전반적인 승객 경험을 향상긴다고 항공사측은 밝혔다.

특히 첨단 유체역학, 공기저항과학을 활용 에너지효율을 높이고, 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 통해 탄소 감축에도 기여할 것으로 기대된다. 항공사측은 탄소 배출량은 최대 15~20% 감소, 소음 수준 최대 50% 감소한다고 밝혔다.