[헤럴드경제=함영훈 기자] 미국 워싱턴주 시애틀이 다가오는 연말을 맞아 도시 전역에서 ‘홀리데이 시즌 2025(Holiday Season 2025)’을 본격 시작한다. 11월부터 내년 1월까지 약 두 달간 이어지는 이번 홀리데이 시즌은 겨울 축제와 야간 조명 디스플레이, 클래식 공연, 미식 체험, 호텔 특전 등 다채로운 프로그램을 아우르며 시애틀을 대표하는 연말 관광 프로그램으로 한층 업그레이드되었다.

특히 올해는 주요 행사들의 규모가 한층 확대되고 참여 기관 또한 대폭 늘어남에 따라, 방문객들은 시애틀 도심 곳곳에서 더욱 풍성하고 다채로운 연말 분위기를 만끽할 수 있을 것으로 기대된다.

시애틀을 대표하는 연말 행사인 시애틀 크리스마스 마켓은 11월 20일부터 오는 12월 24일까지 시애틀센터(Fisher Pavilion & South Fountain Lawn)에서 열린다. 유럽식 전통 마켓 콘셉트로 운영되는 이 행사는 다양한 수공예품과 겨울 간식, 화려한 조명 장식, 라이브 공연 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선보인다.

올해는 스페이스니들과 아트센터, 팝뮤지엄, 동물원, 파이크 플레이스 마켓 등을 지나는 모노레일과 연계, 신규 서비스 ‘크리스마스 마켓 익스프레스(Christmas Market Express)’가 도입되어, 방문객들의 접근성이 높아지고 이동 편의성도 한층 강화되었다.

같은 기간 시애틀센터 일대에서는 ‘윈터페스트(Winterfest)’가 진행된다. 얼음 조각 시연, 월드 바자르, 미니어처 기차 전시 등 가족 단위 방문객을 위한 다양한 체험형 프로그램이 마련되어 있으며, 도심 속에서 전통적인 겨울 축제 분위기를 즐길 수 있는 것이 특징이다.

우드랜드 파크 동물원의 ‘와일드랜턴스(WildLanterns)’는 11월 14일부터 1월 18일까지 열리며, 동물과 자연을 모티프로 한 초대형 조명 조형물이 공원을 수놓는 야간 전시로 시애틀의 대표 겨울 체험 행사로 자리매김했다.

또한 워터프론트에서는 11월 28일부터 12월 23일까지 ‘아르고시 크리스마스 쉽 페스티벌(Argosy Christmas Ship Festival)’이 열려, 화려한 조명으로 장식된 선박과 캐럴 공연이 어우러지는 시애틀의 연말 대표 행사로 방문객들의 이목을 끌 전망이다.

연말 여행객을 위한 호텔 연계 프로모션도 한층 확대된다. 포시즌스 호텔 시애틀, 그랜드 하얏트 시애틀 등 시내 주요 호텔들은 숙박과 크리스마스 마켓 입장 혜택, 미식 프로그램 등을 포함한 시즌 한정 패키지를 선보이며, 방문객들이 도보 중심의 일정만으로도 도심 곳곳에서 펼쳐지는 겨울 행사를 손쉽게 즐길 수 있도록 지원한다.

스테파니 바이닝턴 시애틀관광청 마케팅 총괄책임자는 “시애틀의 홀리데이 시즌은 도시 전체가 하나의 겨울 축제장으로 변모하는 시기이며, 여행자들은 빛과 음악, 미식이 어우러진 독창적인 겨울 경험을 누릴 수 있다.”며 “연말 시즌은 시애틀의 가장 아름다운 매력을 보여주는 순간으로, 올해 역시 많은 여행객들에게 특별한 영감을 선사할 것이다.”이라고 전했다.

시애틀은 평균 5~8℃의 온화한 겨울 기후와 다양한 체험·공연 콘텐츠, 대중교통 중심의 편리한 이동 환경을 갖추고 있어 연말 여행지로 높은 관심을 받고 있다. 특히 도심 내에서 짧은 일정만으로도 알차고 효율적으로 충분히 시애틀을 경험할 수 있어, 한국 여행자들 사이에서도 선호도가 높은 여행지로 꼽힌다.

특히 현지인들이 일반적인 미국인 ‘깍쟁이’이미지 없이 지혜로우면서도 착하고, 롯데호텔과 스타벅스1호점이 있어 친근감을 더한다.