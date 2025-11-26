금감원, 10월 중 기업 직접금융 조달실적

[헤럴드경제=정윤희 기자] 지난달 기업공개(IPO)와 유상증자가 감소하면서 기업들의 주식 발행이 전달보다 75% 가까이 줄어든 것으로 나타났다.

26일 금융감독원은 발표한 ‘10월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면, 지난달 주식 발행 규모는 939억원(4건)으로 전달보다 2759억원(74.6%) 감소했다.

구체적으로 IPO 규모는 524억원(2건)으로 전달 2431억원(4건) 대비 1906억원(78.4%) 급감했다. 모두 코스닥 상장목적 IPO로, 건수 및 건당 규모(평균 262억원)가 전달(평균 608억원) 대비 감소한 것으로 집계됐다.

유상증자는 415억원(2건)으로 전달 1267억원(4건) 대비 853억원(67.3%) 줄었다. 유상증자 역시 모두 코스닥 기업의 소규모 유상증자로 건수 및 건당 규모(평균 207억원)가 전달(평균 317억원) 대비 감소했다.

회사채 역시 일반회사채, 금융채 및 자산유동화증권(ABS) 모두 감소한 것으로 집계됐다. 전체 회사채 발행규모는 23조6111억원으로 전달(28조3243억원) 대비 4조7132억원(16.6%) 줄었다.

일반회사채 발행은 32건, 3조5550억원으로 전달(57건, 5조7130억원) 대비 2조1580억원(37.8%) 감소했고, 금융채는 208건, 18조2309억원으로 전달(228건, 20조6718억원)과 비교해 2조4409억원(11.8%) 줄었다.

ABS는 90건, 1조8252억원으로 전달(81건, 1조9395억원) 대비 1143억원(5.9%) 감소했다.

주식과 회사채를 포함한 공모발행액은 23조7050억원(주식 939억원, 회사채 23조6111억원)으로 전달 대비 4조9891억원(17.4%) 감소했다.

기업어음(CP) 발행 금액은 44조6861억원으로 전달(48조210억원) 대비 3조3349억원(6.9%) 감소했고, 단기사채 발행 금액은 92조9598억원으로 전달(102조116억원)과 비교해 9조518억원(8.9%) 줄어들었다.