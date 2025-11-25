조석 HD현대 부회장 “캐나다 최적의 사업 파트너될 것”

캐나다 최대 60조 규모 잠수함 도입 사업 추진

HD현대重과 한화오션, 방사청 사업 숏리스트 선정

멜라니 졸리(왼쪽 첫번째) 캐나다 산업부 장관과 필립 라포튠(왼쪽 네번째) 주한 캐나다 대사 일행이 25일 HD현대 글로벌R&D센터에서 미래형 선박·잠수함·호위함 등 함정 모형을 둘러보고 있다. [HD현대 제공]
[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 멜라니 졸리 캐나다 산업부 장관과 필립 라포튠 주한 캐나다 대사 일행이 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터(이하 GRC)를 방문했다고 25일 밝혔다.

졸리 장관 일행은 1층 로비에서 HD현대의 미래형 선박과 잠수함, 호위함, 무인수상정 등의 함정 모형을 살펴본 후 조석 HD현대 부회장, 주원호 HD현대중공업 사장과 환담을 나눴다.

조 부회장은 “HD현대는 세계 최고 수준의 함정 건조 기술력과 생산능력을 보유한 글로벌 1위 조선사로서 캐나다의 최적의 사업 파트너가 될 것으로 확신한다”고 강조했다. 이어 “함정 사업뿐만 아니라 조선, 에너지, 로봇, AI 등 다양한 산업군에서 캐나다와의 협력방안을 모색해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

환담 이후 졸리 장관은 조 부회장의 안내로 디지털융합센터를 찾아 인공지능(AI) 기반의 함정 솔루션과 하이브리드 전기추진 선박, 디지털트윈 가상 시운전 등 HD현대의 기술 역량을 직접 확인했다. 이어 디지털관제센터에서 HD현대가 건조해 실제 운항 중인 전 세계 선박들의 운용 상황을 살펴보는 것으로 방문일정을 마쳤다.

한편, HD현대중공업과 방사청, 한화오션으로 구성된 K-조선 원팀은 지난 8월 캐나다 해군이 추진 중인 잠수함 획득 사업 숏리스트에 선정된 바 있다. 사업비만 최대 60조원에 이르는 이 사업은 캐나다 해군이 1998년 영국 해군으로부터 도입한 2400톤 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 3000톤급 잠수함 12척을 도입하는 대규모 사업이다.


