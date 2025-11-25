조석 HD현대 부회장 “캐나다 최적의 사업 파트너될 것” 캐나다 최대 60조 규모 잠수함 도입 사업 추진 HD현대重과 한화오션, 방사청 사업 숏리스트 선정

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 멜라니 졸리 캐나다 산업부 장관과 필립 라포튠 주한 캐나다 대사 일행이 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터(이하 GRC)를 방문했다고 25일 밝혔다.

졸리 장관 일행은 1층 로비에서 HD현대의 미래형 선박과 잠수함, 호위함, 무인수상정 등의 함정 모형을 살펴본 후 조석 HD현대 부회장, 주원호 HD현대중공업 사장과 환담을 나눴다.

조 부회장은 “HD현대는 세계 최고 수준의 함정 건조 기술력과 생산능력을 보유한 글로벌 1위 조선사로서 캐나다의 최적의 사업 파트너가 될 것으로 확신한다”고 강조했다. 이어 “함정 사업뿐만 아니라 조선, 에너지, 로봇, AI 등 다양한 산업군에서 캐나다와의 협력방안을 모색해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

환담 이후 졸리 장관은 조 부회장의 안내로 디지털융합센터를 찾아 인공지능(AI) 기반의 함정 솔루션과 하이브리드 전기추진 선박, 디지털트윈 가상 시운전 등 HD현대의 기술 역량을 직접 확인했다. 이어 디지털관제센터에서 HD현대가 건조해 실제 운항 중인 전 세계 선박들의 운용 상황을 살펴보는 것으로 방문일정을 마쳤다.

한편, HD현대중공업과 방사청, 한화오션으로 구성된 K-조선 원팀은 지난 8월 캐나다 해군이 추진 중인 잠수함 획득 사업 숏리스트에 선정된 바 있다. 사업비만 최대 60조원에 이르는 이 사업은 캐나다 해군이 1998년 영국 해군으로부터 도입한 2400톤 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 3000톤급 잠수함 12척을 도입하는 대규모 사업이다.