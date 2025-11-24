년 2월 1일까지 파리공원‧해누리분수광장 일대...12월 2일 파리공원서 점등식 개최 - 새해를 상징하는 붉은 말, 르네상스 게이트, 루미나리에 성 등 다채로운 볼거리 제공

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 오는 28일부터 파리공원과 해누리분수광장에서 ‘2025 양천 비체나라 페스티벌’을 개최한다고 밝혔다. 축제는 2026년 2월 1일까지 열린다.

올해로 5회째를 맞는 ‘양천 비체나라 페스티벌’은 양천구 대표 야간경관 축제다. 2021년 양천공원을 시작으로 안양천 수변산책로, 오목공원, 연의공원, 신정네거리 교통섬 등 다양한 장소에서 매년 새로운 테마와 조명 연출로 구민들의 큰 호응을 얻어왔다.

이번 축제는 ‘빛의 동화, 환상의 문을 열다’를 주제로, 다채로운 빛 조형과 테마 공간을 통해 겨울밤 도심 속에서 특별한 감성과 즐거움을 느낄 수 있도록 기획됐다.

주 무대인 ‘파리공원’은 눈사람, 사슴 가족, 에펠탑, 양천구 캐릭터 ‘볼빵빵 해우리’ 등 다양한 테마형 조명 조형물과 LED 은하수, 눈결정체 연출, 야외무대 고드름 LED 조명 등이 설치된다.

축제기간 ‘살롱 드 파리’에서는 라탄조명 가랜드 만들기, 트리 오너먼트 만들기, 오르골 만들기 등 크리스마스 문화체험 프로그램도 운영된다. 참여를 원하는 구민은 양천구 평생학습포털에서 사전 신청하면 된다.

신정네거리 ‘해누리분수광장’에는 높이 7m 대형트리와 눈사람 조형물, 수목을 활용한 별빛길이 설치되며 입체적인 야경을 연출한다.

점등식은 11월 28일 오후 5시 해누리분수광장과 12월 2일 오후 5시 30분 파리공원 ‘살롱 드 파리’ 앞에서 개최되며, 점등 퍼포먼스와 음악 공연이 어우러져 겨울밤의 따뜻한 감동을 전한다.

이기재 양천구청장은 “양천 비체나라 페스티벌은 도심 속에서도 겨울의 낭만과 따뜻함을 느낄 수 있는 특별한 축제”라며 “가족, 연인, 친구와 함께 잊지 못할 겨울 추억을 만들 수 있도록 정성껏 준비했으니, 많은 분들이 방문해 빛의 향연을 즐기길 바란다”고 말했다.