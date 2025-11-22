더민주전국혁신회의 “지도부 행보 우려 점점 커져” “전당원투표 논란에 여론조사로 선회…해명조차 없다” “1인1표 취지 좋지만, 의견수렴을 이렇게 해야만 하나” “압도적 찬성? 권리당원 압도적 다수가 여론조사 불참”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당 내에서 친명(친이재명)계 최대조직으로 꼽히는 더민주전국혁신회의(혁신회의)가 22일 “정청래 지도부의 행보에 대한 당원들의 우려가 점점 커지고 있다”고 비판했다.

혁신회의는 이날 오후 논평을 내고 “이번 당헌·당규 개정 문제”를 지적하며 “대의원과 당원 모두 1인 1표로 하자는 취지는 좋으나, 의견수렴 방식·절차적 정당성·타이밍 면에서 ‘이렇게 해야만 하나’라는 당원들의 자조섞인 목소리가 봇물 터지듯 들려온다”고 밝혔다.

이들은 “우선 대의원과 권리당원의 투표가치를 1대1로 바꾸는 개정 방향에 대해서 당원들과의 소통 과정이 생략됐다. 당 유튜브 채널로도 얼마든지 소통할 수 있었다”며 “당헌·당규상 절차에도 맞지 않는 ‘전당원투표’ 공표 후 논란이 일자, 하루 만에 여론조사로 선회해 놓고 지금까지 해명조차 없다”도 비판했다.

또 “10월 당비 납부자라는 새로운 기준도 애매하다. 지금까지 당의 ‘여론조사’는 당비를 내지 않는 ‘일반당원’까지 포함했고, ‘투표’는 6개월 당비를 납부한 ‘권리당원’으로 했다”며 “그 결과 164만5000여명 권리당원의 압도적 다수인 83.19%가 여론조사에 불참했다. 찬성도 24만여명으로 14.5%에 불과해 압도적 찬성이라는 지도부의 자화자찬이 낯 뜨겁다”고 꼬집었다.

혁신회의는 “시기조차 이재명 대통령이 G20 해외순방에 나선 기간이어야만 했는가”라며 “진정한 당원주권은 전 당원들이 공감하고 전적으로 함께할 때 확립되는 것”이라고 강조했다.

민주당은 지난 19~20일 164만여명 권리당원을 대상으로 당헌·당규 개정안에 대한 의견 수렴 투표를 실시했다. 투표에 부쳐진 세 가지 안건에 대한 찬성률은 ▷대의원·권리당원 1인 1표제(86.81%) ▷지방선거 경선 후보자가 4인 이상일 경우 예비경선에서 권리당원 100% 투표 시행(89.57%) ▷광역의원·기초의원 비례대표 후보 순위 선정에 권리당원 투표 100% 도입(88.5%) 등이다. 투표 참여자는 약 27만명으로, 16.81%의 저조한 투표율이 나타났다.

투표 실시를 앞두고 투표에 참여할 수 있는 권리당원의 자격에 대한 논란이 일었다. 민주당은 ‘10월 당비를 납부’한 권리당원 약 164만7000명을 투표 대상으로 공지했는데, 이는 그간 당무 관련 투표에 참여할 수 있었던 자격보다 대폭 완화된 기준이었기 때문이다. 민주당 당규는 당원의 선거권에 대해 “권리행사 시행일로부터 6개월 이전까지 입당한 권리당원 중 권리행사 시행일 전 12개월 이내에 6회 이상 당비를 납부한 권리당원에게 공직 및 당직 선거를 위한 선거인 자격 및 추천을 위한 권리를 부여한다”고 규정하고 있다.