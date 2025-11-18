[헤럴드경제=함영훈 기자] 한일간 민간협력기구인 한일협력위원회 58차 회의가 오는 21~22일 제주 드림타워 복합리조트에서 열린다.

이번 제58회 합동회의에는 오영훈 제주도지사, 박진 전 외교부 장관, 김기병 한일협력위원회 이사장(롯데관광개발 회장), 이대순 한일협력위원회 회장, 아소 다로 일본측 회장(자민당 부총재), 미즈시마 고이치 일본 대사 등 70여명이 참석한다.

김 회장은 “한일 국교 정상화 60주년을 맞는 올해 한일협력위원회 합동회의를 한국을 대표하는 글로벌 관광도시인 제주에서 개최하게 돼 의미가 남다르다”면서 “이번 회의가 미래에 한일간 이해 협력과 신뢰를 더욱 강화하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

합동회의는 공통 의제로 ‘한일 신시대 재정립 및 방안 도출’을 주제로 진행되며, 정치 분야 의제로 세계 긴장완화를 위한 한일양국 협력에 대해 우리나라 박진 전 외교부 장관과 일본 오카노 마사타카 국가안전보장국장의 강연이 예정됐다.

이어 경제분야 의제로 미래를 향한 경제·과학 분야의 한일 경쟁과 협력에 대해 우리나라 진대제 전 정보통신부 장관과 일본 와세다대학 정치경제학술원 후카가와 유키코 교수의 강연이 진행된다.

한일협력위원회는 1969년 박정희 대통령이 설립한 민간 단체로 양국 간 인적 왕래와 현안 해결을 위해 그동안 서울과 도쿄 등 양국의 수도에서 번갈아 개최해 왔다.