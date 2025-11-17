특검, 원희룡 前국토부 장관 소환은 아직...“수사 무르익지 않아”

[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김선교 국민의힘 의원을 피의자 신분으로 소환해 조사할 계획이다.

박상진 특별검사보는 17일 정례 언론 브리핑에서 “특검은 양평 공흥지구 개발 의혹 사건과 관련해서 오는 11월 21일 오전 10시 김 의원을 소환 조사할 예정”이라고 밝혔다.

양평 공흥지구 개발 특혜 의혹은 김 여사 일가 소유의 기업 ESI&D가 2011년부터 2016년 사이 양평군 공흥리 일대 개발 사업을 하며 양평군으로부터 개발 부담금을 면제받는 등 특혜를 받았다는 내용이다.

특검은 2018년까지 양평군수 3선을 지낸 김 의원이 당시 김 여사 일가에게 편의를 봐줬다고 의심하고 있다.

20대 대선을 앞두고 김 여사 일가에게 특혜를 줬다는 의혹이 일자 양평군은 지난 2021년 뒤늦게 ESI&D 측에 개발 부담금을 부과한 바 있다.

특검은 지난 7월 이 의혹과 관련해 김선교 의원실 등을 압수수색했다.

한편 서울-양평 고속도로 노선 변경 의혹 관련 원희룡 전 국토교통부 장관 소환 여부는 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

특검 관계자는 “고속도로 노선 변경 수사가 원 전 장관을 소환할 정도로 충분히 무르익은 상황은 아니다”라고 했다.

특검은 지난 2023년 서울-양평 고속도로 종점이 양평군 양서면에서 김 여사 일가의 토지가 있는 강상면으로 변경된 정황을 수사하고 있다.