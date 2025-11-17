韓해군·日해상자위대 수색·구조훈련 잠정 중단 한국 군악대 ‘日자위대 음악축제’ 참가도 무산

[헤럴드경제=전현건 기자] 일본의 우리 공군 독도비행 트집으로 인해 한국과 일본의 국방교류에 먹구름이 드리워지고 있다.

8년만에 재개될 양국 공동 해상훈련이 보류됐으며 한국 군악대가 10년만의 일본 자위대 음악축제에 참가하는 것 역시 무산됐다.

17일 요미우리신문 보도에 따르면 한국 해군이 일본 해상자위대에 이달 중 함께 벌이기로 했던 공동 수색·구조훈련을 보류한다는 의사를 전달했다.

이번 공동 훈련은 당초 1999∼2017년 10차례 이뤄진 후 2018년 12월 발생한 ‘초계기 갈등’으로 중단됐다가 재개될 예정이어서 한일 ‘협력 강화의 상징’으로 인식돼왔다.

일본이 한국 특수비행팀 블랙이글스의 독도 비행을 문제 삼아 이달 초순 예정됐던 블랙이글스 T-50B 중간 급유 지원을 거부한 여파로 보인다.

조난선박 발생 시 한국 해군과 일본 자위대 간 공동 대처능력을 키우기 위한 인도적 목적의 비전투 훈련이 정치적 영향으로 중지된 셈이다.

애초 블랙이글스는 이달 중순 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 국제 에어쇼 참가를 위해 일본 오키나와현 나하 기지를 경유해 급유를 받는 방안을 추진했다.

한국 측의 요청에 일본 측도 긍정적인 기류였다.

그런데 블랙이글스가 최근 독도를 비행한 뒤 일본 측은 이에 항의 의사와 함께 나하 기지 중간 기착을 거부했다.

결국 블랙이글스의 두바이 국제 에어쇼 참가 자체가 취소됐다.

이에 한국은 일본의 중간 급유 거절 이후 ‘자위대 음악 축제’에 한국 군악대 참가를 보류한다는 의사도 이미 일본 측에 전달한 바 있다.

한일 간 최근 활력을 찾던 국방교류 전반에도 악영향이 우려된다.

안규백 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 이달 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 만나 양국이 처한 지정학적 불확실성과 복합적인 안보 위기에 전략적으로 대응해 나가기 위해 국방당국 간 긴밀한 공조와 협력을 강조한 바 있다.

다만 양국 모두 강하게 항의하기보다는 행사 잠정중단 식으로 나름 수위를 조절하는 모양새다.

요미우리 신문은 이날 “일본의 급유 지원 중단 이후 양국 방위교류 보류가 이어지고 있지만 양국 정부는 양호한 한일관계에 영향을 주지 않도록 사태 진정을 도모할 생각”이라며 “주변 안보 환경이 악화 일로를 걷고 있기 때문”이라고 보도했다.

일본 방위성 간부는 이번에 보류된 한국 해군과 해상자위대 간 공동 수색·구조 훈련은 실시 시기를 재조정할 것이라고 이 신문에 밝혔다.