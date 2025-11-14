페이스북에 ‘잠정적 결론’ 제목으로 글 올려 딸 국회 결혼식 해명 논란 뒤 또 양자역학 언급

[헤럴드경제=한지숙 기자] 국회 과학기술방송통신위원장인 최민희 더불어민주당 의원이 ‘딸의 국회 결혼식’ 해명 과정에서 언급했던 ‘양자역학 공부’에 대해 다시 한번 입을 열었다.

최 위원장은 14일 자신의 페이스북 계정에 ‘잠정적 결론’이라는 제목의 글을 올려 “양자역학은 이해하려고 하면 안 된다”고 밝혔다. 이어 “실험 결과를 그냥 받아들인다”, “수식은 대충 넘어간다”, “그냥 반복해 읽고 외운다” 등 정리한 내용을 적었다.

또 “해킹 대응 체계와 관련해선 ‘양자 내성 암호와 양자 암호 통신이 어디까지 왔나’만 계속 추적한다”고 썼다. 양자 내성 암호(PQC)는 양자 컴퓨터가 기존 암호화 체계의 보안을 무력화할 가능성에 대비해 만든, 양자 컴퓨터로도 해독할 수 없는 암호 기술을 뜻한다.

해당 글에는 ‘우리 미니 문과 출신인데 참 잘하네’란 댓글이 달렸다.

앞서 최 위원장은 국정감사 기간 중인 지난달 18일 국회에서 딸의 결혼식이 열려 논란이 일자 “문과 출신인 제가 양자역학을 공부하느라 거의 밤에 잠을 못 잘 지경이었다”며 “매일 양자역학을 공부하고 내성 암호를 공부하고, 암호 통신을 거의 외우다시피 한다. 정말 집안일이나 딸의 결혼식에 신경을 못 썼다”고 해명해 빈축을 샀다.